【韩网热帖】GD误把白纸当礼物拿走了...

一名X网友分享GD下班路影片，留言说：「志龙以为我手里的白纸是一封信，就拿走了，也太好笑ᅲᅲᅲ」（粉丝本意可能是请他签名..XD）

回到车里打开一看，是空白的。

GD陷入沉思：......? ...！！请问谁有能发光的笔吗？



지용이 퇴근길 봤다ㅠㅠㅠㅠ

내꺼 빈종이인데 편지인줄알고 지용이가 가져감 개웃겨ㅠㅠㅠㅠㅜ pic.twitter.com/i6Tz5ts4Tl — 삶 (@VIPwjsgmltmd) September 7, 2023

韩国网友评论：

1. 用炭火烤烤看吧

2. 不对，应该用颜料涂上去，肯定是用蜡烛写的kkk

3. 是什么秘密信件吗kkk

4. 不然洒些柠檬汁或食醋试试吧kkk

5. 用4B铅笔轻轻画画看，也许能看到压痕哦！

6. 在车里打开看时应该很惊慌吧kkk

7. 真的很温柔耶kkk还停下来收（信），可爱

8. 虽然很温柔，但也很好笑kkkk

9. 一想像车里的情景就忍不住kkkk

10. 猜他在车里仔细一看也是笑到不行kkk直到现在仍会收粉丝的信耶kkk

11. 最近GD每次上热门讨论版都是搞笑的事kkk

12. GD其实是隐藏的笑汤匙呢（天生搞笑的人）

13. GD对粉丝的爱让人很有好感！都走过去了看到纸又折返回来，有点帅气哦

14. 他一直对粉丝很好，以前追的时候去看他录节目，休息时间小声叫他都会回应，去待机室也折返回来跟大家握手kkk

15. 还有一次，粉丝在路上看到他就想要签名於是翻包包，权志龙以为是礼物就伸出手，结果粉丝慌了、把做到一半的概念原理书拿给他，他也珍重地收下了kkkk

16. 和之前的形象不太一样，好温柔哦~是如何在缝隙中看到并且拿走的啊kkk

17. 感觉GD眼神很稳定，似乎正在成为更好的人！在此基础上增加笑汤匙

18. 和从前一样帅

19. 什么时候回归啦kkk

出处：https://theqoo.net/hot/2924238671

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