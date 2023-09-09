【韩网热帖】GD误把白纸当礼物拿走了...

一名X网友分享GD下班路影片，留言说：「志龙以为我手里的白纸是一封信，就拿走了，也太好笑ᅲᅲᅲ」（粉丝本意可能是请他签名..XD）
回到车里打开一看，是空白的。
GD陷入沉思：......? ...！！请问谁有能发光的笔吗？
지용이 퇴근길 봤다ㅠㅠㅠㅠ— 삶 (@VIPwjsgmltmd) September 7, 2023
내꺼 빈종이인데 편지인줄알고 지용이가 가져감 개웃겨ㅠㅠㅠㅠㅜ pic.twitter.com/i6Tz5ts4Tl
韩国网友评论：
1. 用炭火烤烤看吧
2. 不对，应该用颜料涂上去，肯定是用蜡烛写的kkk
3. 是什么秘密信件吗kkk
4. 不然洒些柠檬汁或食醋试试吧kkk
5. 用4B铅笔轻轻画画看，也许能看到压痕哦！
6. 在车里打开看时应该很惊慌吧kkk
7. 真的很温柔耶kkk还停下来收（信），可爱
8. 虽然很温柔，但也很好笑kkkk
9. 一想像车里的情景就忍不住kkkk
10. 猜他在车里仔细一看也是笑到不行kkk直到现在仍会收粉丝的信耶kkk
11. 最近GD每次上热门讨论版都是搞笑的事kkk
12. GD其实是隐藏的笑汤匙呢（天生搞笑的人）
13. GD对粉丝的爱让人很有好感！都走过去了看到纸又折返回来，有点帅气哦
14. 他一直对粉丝很好，以前追的时候去看他录节目，休息时间小声叫他都会回应，去待机室也折返回来跟大家握手kkk
15. 还有一次，粉丝在路上看到他就想要签名於是翻包包，权志龙以为是礼物就伸出手，结果粉丝慌了、把做到一半的概念原理书拿给他，他也珍重地收下了kkkk
16. 和之前的形象不太一样，好温柔哦~是如何在缝隙中看到并且拿走的啊kkk
17. 感觉GD眼神很稳定，似乎正在成为更好的人！在此基础上增加笑汤匙
18. 和从前一样帅
19. 什么时候回归啦kkk
出处：https://theqoo.net/hot/2924238671
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