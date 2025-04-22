宇宙少年ONEWE首次登陆台北！ 2025 ONEWE WORLD TOUR 「O! NEW E!volution Ⅳ」 IN TAIPEI

韩国人气乐团ONEWE即将於2025年7月26日（六）登陆台北，於微风广场场地MOONDOG举办《2025 ONEWE WORLD TOUR 'O! NEW E!volution Ⅳ' IN TAIPEI》双场演唱会，分别於下午1点30分与晚间7点登场。门票将於4月27日中午12点透过Ticket Plus远大售票网站正式开卖，并搭配特典福利礼包，规划与单一成员自拍、签名海报等特典福利，要陪伴所有WEVE一起用音乐迎接火热盛夏。

ONEWE是韩国经纪公司RBW Inc.旗下之五人男子乐团，2019年以团名「ONEWE」重新出道。五位成员分别为主唱YongHoon、吉他手KangHyun、鼓手HaRin、主唱/键盘手DongMyeong、rapper/贝斯手GIUK。是一支融合摇滚与抒情风格的五人乐团，以细腻的创作与现场演奏实力受到广大乐迷喜爱。本次是ONEWE出道以来首次来到台北开唱，成员们也对於能够与台湾粉丝的首次见面感到非常期待，并表示早已听闻台湾粉丝们的热情，这次终於能亲自面对面感受，将用全力以赴的演出回应长久以来的支持。



ONEWE的音乐不仅在耳机里感动人心，更值得现场感受。YongHoon充满穿透力的音色、KangHyun精湛的吉他Solo、HaRin力道十足的鼓声、DongMyeong灵动的键盘演奏与GIUK厚实的Bass律动，都将在台北的舞台上完整呈现。从太空船的浪漫意象到音符的细节刻划，这场演出将是一场视听与情感的全面进化。



本次演唱会不仅有两场公演，还特别规划了粉丝专属的互动福利。VIP票区将可参加演出结束后的Hi-BYE活动，并可获得限定小卡作为纪念。此外，只要於6月10日晚上11:59前完成购票者，即具备加购「福利特典礼包」资格。福利礼包将於6月14日中午12:00开卖，内容包含与ONEWE成员的自拍照或团体合照机会，让粉丝能近距离留下难忘回忆。首次将於台北开唱的ONEWE，将带著他们独有的能量与音乐魅力，与WEVE们一同写下这个盛夏最珍贵的一页。更多活动详情请关注主办单位RNR SQUARE TAIWAN社群。



活动资讯

时间｜2025年07月26日 (六)

【第1场次】 13:30开演

【第2场次】 19:00开演

演出地点｜MOONDOG （微风广场）

演出地址｜台北市松山区复兴南路一段39号9楼

活动票价｜VIP区 NT$4,280 / GA NT$3,680 （全区站席）/ 爱心席（轮椅席）NT$2,140

起售时间｜2025/04/27 12:00

购票方式｜Ticket Plus远大售票网站

售票系统 ｜建置中

身障购买｜Ticket Plus远大售票网站EMAIL购票

【福利特典礼包】

本活动将推出专属福利特典礼包。凡於2025年6月10日23:59前购票，且票券未退票者，即享有加购粉丝福利的资格。福利礼包将於2025年6月14日（六）12:00正式开卖。

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