南宫珉&安恩真热门韩剧《恋人》今晚还有「特辑」可看！专访导演编剧与男女主角分享不为人知的幕后花絮

剧迷们千万不要错过今晚的《恋人part.1－Rewind Film》特辑！

MBC 人气电视剧《恋人》第一部分（part.1）已在9月2日已10集结束，第二部分（part.2）的 EP.11-20 将会在10月13日首播，这期间为观众们准备了本剧主人公李长贤（南宫珉 饰）和柳吉彩（安恩真 饰）的特别故事。



今晚公开的《恋人part.1－Rewind Film》讲述了从2022年冬天到2023年春夏三个季节，《恋人》制作团队和演员们在一起的暖心故事，以及拍摄现场的各种幕后花絮。还采访了南宫珉、安恩真、金成容导演与黄真英编剧，与观众们分享更多拍摄时的故事。



特辑的旁白则是由人气女团 (G)I-DLE 的成员薇娟担任，她深沉感性的歌声也为本剧献声了一首OST〈在月光下描绘著〉，优美的歌声获得了许多好评。



为了抚慰焦急等待著第二部《恋人》的观众们，今晚21:50（KST）将播出此特辑，还有9月15-16日21:50（KST）播出两集 TV Movie，香港观众亦可在「黄Viu煲剧平台」上免费收看。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻