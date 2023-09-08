路云为剧减重8公斤！《恋爱不可抗力》化身土味情话达人！

路云在JTBC新剧《恋爱不可抗力》中化身满口油腻腻浪漫情话的达人，虽是律师但是又有点隐含的搞笑功力，加上帅气外型自然是拥有高人气。为了这个角色路云也做足准备，无论是外型或是演技投入程度，都让大家看见他的改变。

路云所饰演的张信裕一角，是家里世世代代受到诅咒的人，从第一集开始就生动演活了被血染红的双手摸著自己的脸颊幻触感的痛苦，右手也颤抖著等等被诅咒的样子，为了更贴近具有家族历史的角色，路云更为此减重了8公斤，让外型也有著显著的转变。



在剧中路云与谁同框总能出现斗嘴的趣味，虽然与赵宝儿一见面就吵嘴，想要违背命运，但两人之间心中所想与身体的行动却完全不同，发生了许多令人发笑的状况，路云与好友林贤秀的互动也是同样，成为剧中的另一种笑点。



本次路云以浪漫戏码回归，也让大家看见他与之前作品《还有明天》《恋慕》《前辈，那支口红不要涂》等等的不同，除了喜剧演技的部分更精进以外，本次的角色也同时需要表达理性冷静与犀利的一面，据悉路云为了更贴近角色，参考了许多不同类型的作品来丰富自己的个性设定，努力研究这个角色的立体性，也希望让大家看见他另一面的魅力。《恋爱不可抗力》目前正热播中。



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