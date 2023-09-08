SEVENTEEN东京演唱会13人全到齐！珉奎努力2天成功bobo夫胜宽，S.COUPS文字深情告白：「你们是我的骄傲」
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SEVENTEEN东京演唱会13人全到齐！珉奎努力2天成功bobo夫胜宽，S.COUPS文字深情告白：「你们是我的骄傲」

KPOP   2023年9月8日   星期五16:30   Sani  

（封面图源：X@pledis_17jp、1004lover__、boobinoo截图）

SEVENTEEN本月6日和7日顺利举办出道后首次日本巨蛋巡演《SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN》，两天与10万名粉丝共度难忘时光，不仅夫胜宽重启活动回归，因伤无法登台的队长S.COUPS也到场为大家加油。

（图源：PLEDIS）

S.COUPS坐著轮椅搭飞机来到日本，在观众席和克拉们一起欣赏SEVENTEEN演出，还大呼SEVENTEEN口号「Say the name」，声音超有穿透力！

在记事本写下文字向成员与粉丝表达真心：「我们成员们真的最棒了，你们是我的骄傲，一直很感谢」「to克拉：感谢你们追随我们的梦想」。 最后「补刀」表示「ments（talk时间）太长了」，还做一个切断的手势，让大家笑翻XD

最后更坐著轮椅上台和大家一起演唱《Very Nice》，虽然左腿打了石膏不能移动，上半身还是要和大家一起嗨~

此外，一度暂停活动专心休养的夫胜宽也在6日回归舞台正式重启活动，表示：「真的很想念大家，今天会努力的！」

而队友珉奎之前就在Weverse宣布要bobo胜宽的脸颊，第一天因胜宽反应太快而失败，第二天终於成功XD

接下来SEVENTEEN将於11月底至12月中旬陆续在日本多个城市继续巨蛋巡演，不过今天在机场已经被罗PD「抓走」，见缝插针地去录制《花样青春》啦！虽然S.COUPS不参与录制且已回到韩国，但还是期待他能短暂出演一下，具体就等节目公开吧~

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