找来BLACKPINK拍广告都拯救不了！韩国网友： ROSÉ白代言了

BLACKPINK 队内 4 名成员，每人手握多个世界级高奢大牌，但好像在韩国本土代言越来越少了？ 这是怎么回事？

BLACKPINK 为期大半年的世界巡演即将落下帷幕，四成员的现场实力很抗打，隔著萤幕都能感受到嗨爆全场的氛围每一场演出都人气炸裂，也难怪被各大高奢品牌争相邀请站台了，「人间XXX」就如同为她们量身定制一般。



不过韩国网友们发现，Jennie、Jisoo、ROSÉ 和 Lisa 等人韩国本土品牌的广告似乎越来越少。 比如，Jennie 烧酒品牌「初饮初乐」代言人位置仅2年就被换掉，这种情况在烧酒广告界很少见，虽然品牌方刚一开始为拉动销量选择人气火爆的 Jennie 选为代言人，但依旧没能阻止销售下滑的趋势。 也有部份业界人士认为 Jennie 的广告效果也并非每次都能达到预期。 更多的网友则觉得与其说 Jennie 在本土的广告上消失，不如说以 Jennie 的影响力及重心逐渐转向国际品牌和国际市场。 除了 Jennie 之外，其他3位队友也几乎是同样的状况，代言的几乎都是国际大牌，且很受国外市场的喜爱。



前两年，韩国本土高端护肤品牌「雪花秀」替换掉了宋慧乔，起用 ROSÉ 全新代言，希望将产品打入20代年轻人的市场，一开始确实很有效果，但后劲略显不足。 近日一名20代的 BLACKPINK 粉丝发帖与网友讨论，表示尽管自己很喜欢团体成员，但还是对成员代言的商品感到惋惜。 她在文中表示自己是一名22岁的年轻人，因为 ROSÉ 代言，才去了解雪花秀，这套行销方式确实吸引了年轻一代的关注。 百货店也十分用心地布置了品牌展柜，用 ROSÉ 的照片、影片吸引消费者。 粉丝抱著好奇心试用了产品，却被浓浓的人参味吓退，虽然闻起来是很高雅的清香，但却和自己20多岁的年龄很不搭，试问哪个20多岁的人会抹呢？ 表达了郁闷的心情。



贴文一曝光，立刻引起了需多网友共鸣，纷纷表示：「ROSÉ 代言之后品牌形象确实年轻起来了，但完全没有适合年轻人的产品啊，只是品牌形象变年轻了而已，对我们来说价格又贵，只有包装变了而已，还能让我们有什么期待？」 、「行销完全跑偏了，品牌消费对象应该是妈妈们，公司连谁喜欢买都不知道就瞎做」、「人参味道的面霜+看上去年轻的包装」、「我其实不是很明白 ROSÉ 为什么要代言」、「还不如分产品线，年轻族群、中年族群、老年族群」、「是因为 ROSÉ 而让品牌变得更为年轻，但根本没有20几岁的人在用」、「 ROSÉ 和人参味很不搭啊」等。

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