终於等到金南佶！金南佶将登上《刘Quiz》与刘在锡见面展幽默口条？本月录影

由刘在锡与曹世镐主持的谈话性节目《刘Quiz on the Block》，每每请到艺人总是能创造话题，尤其是罕见登上综艺的电影明星。最新消息跨足电影与电视剧的演员金南佶将登上节目！

根据《OSEN》‎今（5）日报导，金南佶确定担任《刘Quiz on the Block》嘉宾，将在9月中旬录制节目，将和两位主持人刘在锡与曹世镐谈谈自己从出道到成名的各种故事。



金南佶可是1999年从KBS招牌系列电视剧《学校》首部曲出道，从配角开始耕耘，2003年获MBC第31期演员公开招募活动录取为「首席演员」（第一名录取），后来主演的名作包括《善德女王》、《名不虚传》、《热血祭司》（热血司祭）、《无赖汉》与《读取恶心的人们》（解读恶之心的人们）……等等。



金南佶在主持实境节目如《西伯利亚先遣队》或最新的‎《不管什么都留下》之外，鲜少登上综艺节目，不过一登上便展现十足综艺感，如《人生酒馆》和‎《全知干预视角》‎，幽默的口条相当受欢迎，近年在网路综艺《文明特急》、《出差十五夜》的搞笑谈吐亦令人深刻。



网友都相当期待金南佶与「大神」刘在锡的相遇呢！两人的Talk Show（脱口秀）肯定十足趣味！

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