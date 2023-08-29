【韩网热帖】偶像出道前谈恋爱也应该退团吗？

*原贴标题：但是真的是退团程度吗？

幻灭和生气都能理解，但有到退团的程度吗？ 我现在觉得只要不犯法、不讲令人反感的话就行了... 真的真的真的不是装酷，转换立场代入我家偶像也是这样想，尤其已经是过去的事

*SM新男团RIIZE洪升瀚昨日被爆出练习生期间与女友开房kiss等照片，这篇帖文虽然没有明讲，但很多留言讨论是关於他。

此外，今日更缺席了打歌节目录制！SM娱乐对媒体表示洪升瀚缺席的原因是「感冒引起的状态不佳」。

韩国网友评论：

1. 我不这么想... kkk

2. 如果（女方）是未成年人应该退团，不是的话就还好

3. No no，继续活动的成员可多了

4. 只要当事人精神没崩溃就行

5. 是出道前的事，我不懂有什么问题

6. 如果当事人要退团的话我不会阻拦的程度？

7. 以一个未出道新人的立场是应该退团，如果我是公司的话会让他推出。 首先违反规则就追加了一个可恶罪。

8. 我觉得不需要退团，但不退的话，整个团的形象确实会有点奇怪...

9. 退什么退啊kk我这样想是因为年纪太大了吗

10. 应该是不会退，但也确实不想给他花钱

11. SM很少让人退团kk现在所属艺人里出过大事的也没赶出去啊

12. 已经站稳地位、有粉丝无限护航的偶像，跟还没出道的新人，是不一样的啦

13. 退不退团不知道，但确实是出道前就成为入坑障碍

14. 校暴和未婚先孕都没退，他这程度有什么...

出处：https://www.instiz.net/name_enter/89081873

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