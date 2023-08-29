防腐剂美男《九尾狐传》金泛日本东京会粉丝，接下来将展开东南亚巡回见面会！

演员金泛刚於8月25日举办了日本东京的见面会《2023 김범 아시아 팬미팅 인 도쿄 「Between U and Me」》时间满满的带来160分钟精彩演出，与粉丝们创造了难忘的回忆。接下来他也将往东南亚城市前进。

金泛先是为大家演唱《九尾狐传1938》的电视剧OST，也让大家透过许多环节更了解他，也与粉丝们一同聊天，大谈他演出的戏剧角色中许多相关的小故事，透过这些角色设计了相关的游戏，与粉丝们的对决输了，金泛也贴心接受惩罚，带来许多欢乐的舞蹈，获得了现场粉丝们的热情回应。

为了能更贴近日本粉丝们，金泛还走入粉丝群中，与更多粉丝们四目相交，也继续完成更多的游戏，赠送出许多礼物，让粉丝们感到心满意足。整场见面会充满温馨的气氛，金泛也沉浸在感动中，最后他选唱了《When I Get Old》作为Ending，也用日文说出了心中的感想，表达自己直到与粉丝再次相见的那天，不会忘了粉丝们的心意。最终也送上安可表演，让粉丝们相当开心度过这段时光。



据说金泛相当努力准备这次的见面会，从企划阶段就亲身参与，也提出许多自己的想法，也在彩排时确认了许多细节，让这次的东京见面会能够圆满结束。接下来金泛更将於9月3日前往雅加达，9月16日曼谷，9月22日马尼拉以及9月23日宿雾，进行东南亚的巡回演出，最终在10月9日将回到首尔举办安可场。

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