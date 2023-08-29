防腐劑美男《九尾狐傳》金汎日本東京會粉絲，接下來將展開東南亞巡迴見面會！

演員金汎剛於8月25日舉辦了日本東京的見面會《2023 김범 아시아 팬미팅 인 도쿄 「Between U and Me」》時間滿滿的帶來160分鐘精彩演出，與粉絲們創造了難忘的回憶。接下來他也將往東南亞城市前進。

金汎先是為大家演唱《九尾狐傳1938》的電視劇OST，也讓大家透過許多環節更了解他，也與粉絲們一同聊天，大談他演出的戲劇角色中許多相關的小故事，透過這些角色設計了相關的遊戲，與粉絲們的對決輸了，金汎也貼心接受懲罰，帶來許多歡樂的舞蹈，獲得了現場粉絲們的熱情回應。

為了能更貼近日本粉絲們，金汎還走入粉絲群中，與更多粉絲們四目相交，也繼續完成更多的遊戲，贈送出許多禮物，讓粉絲們感到心滿意足。整場見面會充滿溫馨的氣氛，金汎也沉浸在感動中，最後他選唱了《When I Get Old》作為Ending，也用日文說出了心中的感想，表達自己直到與粉絲再次相見的那天，不會忘了粉絲們的心意。最終也送上安可表演，讓粉絲們相當開心度過這段時光。



據說金汎相當努力準備這次的見面會，從企劃階段就親身參與，也提出許多自己的想法，也在彩排時確認了許多細節，讓這次的東京見面會能夠圓滿結束。接下來金汎更將於9月3日前往雅加達，9月16日曼谷，9月22日馬尼拉以及9月23日宿霧，進行東南亞的巡迴演出，最終在10月9日將回到首爾舉辦安可場。

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