《偶然成为社长3》「兼职生」阵容依旧厉害！继韩孝周、金亚中后，「宝可爱」朴宝英也确定再出击！

《偶然成为社长》讲述「都市男人们」车太铉和赵寅成偶然成为乡村超市社长，是他们乡村超市营业日志的真人秀节目。
第一季两人经营国内从乡村杂货店，第二季则换了规模更大的折扣超市，全新一季他们扩大规模进军美国西部，8月初他们飞往当地进行拍摄，是否会经营超大型超市？让观众们都相当期待！日前已公开韩孝周、金亚中、朴京林、林周焕、朴秉恩和尹敬浩等人都会出演第三季，阵容依旧厉害啊！
今日（29日）据电视台相关人士透露，朴宝英将作爲嘉宾出演《偶然成为社长3》。对此，BH娱乐也回应：「朴宝英将作爲嘉宾出演《偶然成为社长3》，目前已经拍摄完毕。」
通过电影《急速丑闻》与车太铉合作的朴宝英在2021年播出的《偶然成为社长》中作爲第一个兼职生出演，机智地帮助乡村超市的业务，展现「宝可爱」魅力。再次重逢的三个人在美国会带来怎样的乐趣，备受期待。
另外，朴宝英近日在电影《水泥乌托邦：末日浩劫》中饰演「慏和」一角，展现从未见过的新面孔，获得了好评。接下来也将和延玗臻、张东润和李姃垠搭挡新剧《精神病房也会迎来清晨》，该剧讲述第一次来到精神健康医学科的护士多恩，在精神病房里看到的世界和心灰意冷的病人们的故事，预计在11月播出。
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