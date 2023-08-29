人气男团SEVENTEEN将在十月底以迷你11辑强势回归！早先因健康状况不佳的胜寛也一同重启活动

今年 SEVENTEEN 经历了许多风风雨雨，这一次的回归消息至关重要，也期待他们再创佳绩！刷新纪录～。

最新消息，韩国日报独家报导了男团 SEVENTEEN 将在十月底携迷你11辑回归，目前他们在全球的影响力也持续在上升中，这一次回归也将注入新的动力。值得一提的是，原本因健康状况不佳而暂停活动的胜寛，也会参与这一次的活动。



SEVENTEEN 胜寛暂停活动后终於更新近况照，整个人瘦了一大圈！粉丝们关切「只要你平安健康就好」

上半年在全球音乐市场上取得压倒性成就，巩固地位的 SEVENTEEN，有望透过此次回归延续大势的势头。



SEVENTEEN 今年以热门单曲〈Fighting〉成功带动潮流，接著推出团队10辑《FML》而取得空前的成功，〈Super 孙悟空〉同样获得热烈关注，证明了其压倒性的人气。特别是《FML》总销售量超过620万张，创下了韩国流行音乐单张专辑最高销售量的新纪录。



此外，队长 S.COUPS 近期因拍摄导致左侧膝关节韧带撕裂，已做完手术，目前暂停了所有活动正在全力恢复中。

S.COUPS坦言团队大於个人：SEVENTEEN活动结束的话，我的娱乐生涯也宣告结束！每个人都在守护团队

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