S.COUPS坦言團隊大於個人：SEVENTEEN活動結束的話，我的娛樂生涯也宣告結束！每個人都在守護團隊

「SEVENTEEN 的結束，也意味著我娛樂生涯的結束！」

SEVENTEEN 的隊長 S.COUPS，他將自己的活動領域限制在了團隊活動中，對他而言最重要的就是 SEVENTEEN。最近 S.COUPS 拍攝了個人海報並接受了採訪，提到了未來的活動計劃。SEVENTEEN 作為 K-POP 愛豆團史上人數多達13人的一個男團，身為總隊長的 S.COUPS 也背負了更多的責任和壓力。

在 S.COUPS 看來，藝名 S.COUPS 和本名崔勝哲是一體的，「完全統合在一起，兩者都是我的一部分，這樣想之後壓力也會減輕許多。」為了 SEVENTEEN 整個團隊，S.COUPS 也減少了個人活動，「其實我對個人活動沒什麼欲求，我很了解我自己，肯定是團隊活動放在第一位。」



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眾所周知 SEVENTEEN 是一隻充滿團魂的團隊，作為隊長的 S.COUPS 更是深知這一點，「SEVENTEEN 活動結束的話我的娛樂圈生活也會結束，因為我相信成員們會守護團隊活動的」。

S.COUPS 不忘和粉絲們約定會長長久久地活動，他表示：「不管是15年還是20年，我們還會像現在這樣發行專輯的。其實守護整個團隊並不是一件容易的事情，我為此拼盡了全力，其他成員也和我是一樣的想法。」



此外，S.COUPS 近期因拍攝導致左側膝關節韌帶撕裂，已做完手術，目前暫停了所有活動正在全力恢復中。

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