【访问】黄旼炫：想挑战与自己性格不一样的角色

黄旼炫首次个人身份来到澳门举行《2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN MACAU》，演出前特地与各传媒进行了访问，一起来看看黄旼炫跟大家分享了什么吧！

１）第一次个人身份来到澳门是什么感觉？有没有准备什么表演给Fans？

答：我觉得很开心以及荣幸，可以来到澳门演出这个机会是得来不易。而准备了小小礼物送给Fans，希望他们会喜欢。

２）今次来到澳门有去游览？或者已经吃了什么及喜欢什么食物？

答：到达澳门，休息了一会后，去了酒店附近逛了一下，很多人。也吃了葡挞，很好吃。

３）何揣测演绎无用的谎言「金道河」这个角色？

答：这个角色一开始是比较阴暗的，在逃避一些人。而与女主角相遇后，金道河就开始改变得个人较正面，亦因为看到这段，我觉得很吸引所以接演了这部剧集。希望大家也多多留意。

４）《无用的谎言》中「金道河」这个角色是一位天才作曲家，那黄旼炫将来也会尝试一下作曲吗？

答：之前组合活动时也有尝试过作曲，亦希望现在作个人活动时也可以再尝试作曲。

５）《无用的谎言》剧情已经去到中段了，有什么剧情可以透露一下给粉丝？

答：接著的星期一就是第九集，但不可透露给大家，现在可以说的是道河那件事情逐渐明朗化，因为这样会带点悬疑的元素在里面。

６）可以分享一下《无用的谎言》中同剧中演员的合作是怎样？

答：同剧中的演员金所炫，还有剧中其他演员，都给与我很多的帮助。因为是首次担当16集篇长的男主角，有不少的压力。多得同剧演员的帮助下，角色上消化的挺好。

７）未来在演艺路上有什么角色想挑战？

答：在演艺路上也还是新人，仍然有很多演出的计划。至於挑战的角色暂时没有指定的，不过想作为黄旼炫以外的不同性格的角色想挑战一下。

８）觉得歌手与演员的分别是什么？

答：如果作为一位歌手的时候，以「黄旼炫」的身份去做，展现多点自已的一面。而作为演员的话，就要暂时放下「黄旼炫」的身份，去融入演绎然后将这个角色展示给大家看。这就是我觉得两者最大的不同之处。

９）下次回归想试怎样的曲风？挑战忧郁抒情还是热力舞曲呢？

答：我也有拍摄剧集，在剧中较为静态的一面。如以歌手身份回归的话，较倾向以前组合时的热力舞曲。

１０）之前在台湾站演唱了《想见你想见你想见你》，有什么感觉？

答：台湾的Fans 都很喜欢，我也觉得很开心，准备这个表演也很有满足感。

１１）撇除歌手及演员，日常生活有什么想挑战？

答：我很喜欢去旅行，如果有机会的话想环游世界一周以及尝试一下滑翔伞。

１２）知道黄旼炫喜欢在IG分享所拍的风景照，是何时对摄影产生兴趣？

答：我兴趣不是太多，唯一的兴趣就是摄影。一开始是用电话拍摄，拍摄多了，就想是否可以用专业的摄影器材去拍摄会是怎样呢，就开始拍摄的兴趣了。而开设了一个专门发布拍摄作品的IG，希望将来也可以作一个照片展览。

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