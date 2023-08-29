人氣男團SEVENTEEN將在十月底以迷你11輯強勢回歸！早先因健康狀況不佳的勝寛也一同重啟活動

今年 SEVENTEEN 經歷了許多風風雨雨，這一次的回歸消息至關重要，也期待他們再創佳績！刷新紀錄～。

最新消息，韓國日報獨家報導了男團 SEVENTEEN 將在十月底攜迷你11輯回歸，目前他們在全球的影響力也持續在上升中，這一次回歸也將注入新的動力。值得一提的是，原本因健康狀況不佳而暫停活動的勝寛，也會參與這一次的活動。



SEVENTEEN 勝寛暫停活動後終於更新近況照，整個人瘦了一大圈！粉絲們關切「只要你平安健康就好」

上半年在全球音樂市場上取得壓倒性成就，鞏固地位的 SEVENTEEN，有望透過此次回歸延續大勢的勢頭。



SEVENTEEN 今年以熱門單曲〈Fighting〉成功帶動潮流，接著推出團隊10輯《FML》而取得空前的成功，〈Super 孫悟空〉同樣獲得熱烈關注，證明了其壓倒性的人氣。特別是《FML》總銷售量超過620萬張，創下了韓國流行音樂單張專輯最高銷售量的新紀錄。



此外，隊長 S.COUPS 近期因拍攝導致左側膝關節韌帶撕裂，已做完手術，目前暫停了所有活動正在全力恢復中。

S.COUPS坦言團隊大於個人：SEVENTEEN活動結束的話，我的娛樂生涯也宣告結束！每個人都在守護團隊

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