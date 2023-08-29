穿越后发现「爸爸的初恋不是妈妈」！厉云X崔显旭X薛仁雅X申银秀合作青春成长剧《闪亮的西瓜》

穿越过去后，遇见自己的父母？看完预告感觉是一部「喜剧」啊！

《拥抱太阳的月亮》陈秀完编剧将於下月（9月）25日在tvN推出新月火剧《闪亮的西瓜》，邀请众年轻演员厉云、崔显旭、薛仁雅、申银秀等担任主演，描述模范生CODA少年，透过一间可疑的乐器行穿越过去后，遇到与他同龄的父亲成为好友，还和神秘的少女展开初恋的青春成长剧。（CODA少年意即「Child of Deaf Adults」，也就是「聋人的小孩」的缩写。）

在剧本阅读现场，还可以看到崔元英、徐令姬、千虎珍、郑尚勋等资深演员，为电视剧增加期待感。厉云饰演与生俱来拥有音乐才能的CODA少年「恩杰」，崔显旭饰演欢快的热血男子「李灿」，薛仁雅饰演所有人都喜爱的万人缪斯「世京」，申银秀饰演患有先天性听觉障碍的冰雪公主「清雅」。

剧情包含多样题材，有乐队、友情及爱情等，带给观众温暖的感觉。厉云表示，为了电视剧准备很多，诸如：手语、吉他、歌唱等，有空就会去上课。

第1版预告中，可以看到恩杰（厉云 饰）在一个出现「两个月亮」的夜晚，穿越到1995年，并且遇到自己的爸爸！

第2版预告中，恩杰发现自己穿越到妈妈、爸爸和阿姨都在的1995年，而且爸爸的初恋不是妈妈！恩杰激动地表示：「爸爸你要喜欢尹清雅才行！」李灿（崔显旭 饰）反问：「尹清雅是谁啊？！」

看了预告除了好奇剧情发展，厉云与崔显旭的「兄弟情」也值得期待！官方抢先公开剧中乐队「初恋记忆操作团」的《忌妒》舞台，「父子档」展现默契合作。

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