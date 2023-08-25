朴宝剑活动后走路下班！脱掉皮衣露结实臂膀，连背影都在散发光芒

浑身自带光环说的就是朴宝剑吧？ ！

日前有网友在日本涩谷街头偶遇朴宝剑，他高挑的身型和帅气面孔惊艳了路人。 原来是朴宝剑刚刚结束CELINE的活动，他和工作人员悠闲地走在路上。

只见朴宝剑以全黑造型现身，将皮夹克脱下来拿在手上或半搭在肩上，结实臂膀一览无余，和温柔的颜值形成强烈对比。 他身上还背著斜挎包，时髦又有型。 朴宝剑身姿挺拔，即使走在街上都散发著强烈的明星光芒，让人一眼就能看到他。



Two lucky girls happened to meet Bogum at Shibuya today!

CR: 西红柿土豆&iiiuaba via XHS pic.twitter.com/0OeFTy5OUR — (@Nikki_W_616) August 23, 2023

看了照片的粉丝和网友忍不住评论：「从背影开始就闪烁著艺人光彩」、「这种人才能当艺人啊」、「一眼就在人群中看到了他」、「连身材都那么完美」、「帅爆了」、「怎么越来越帅了」、「他这个颜值在韩国可是顶尖级别的」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻