朴宝剑活动后走路下班！脱掉皮衣露结实臂膀，连背影都在散发光芒
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朴宝剑活动后走路下班！脱掉皮衣露结实臂膀，连背影都在散发光芒

明星   2023年8月25日   星期五11:27   Tracy  

（封面图源：IG@bogummy、twitter@Nikki_W_616）

浑身自带光环说的就是朴宝剑吧？ ！

日前有网友在日本涩谷街头偶遇朴宝剑，他高挑的身型和帅气面孔惊艳了路人。 原来是朴宝剑刚刚结束CELINE的活动，他和工作人员悠闲地走在路上。

只见朴宝剑以全黑造型现身，将皮夹克脱下来拿在手上或半搭在肩上，结实臂膀一览无余，和温柔的颜值形成强烈对比。 他身上还背著斜挎包，时髦又有型。 朴宝剑身姿挺拔，即使走在街上都散发著强烈的明星光芒，让人一眼就能看到他。

看了照片的粉丝和网友忍不住评论：「从背影开始就闪烁著艺人光彩」、「这种人才能当艺人啊」、「一眼就在人群中看到了他」、「连身材都那么完美」、「帅爆了」、「怎么越来越帅了」、「他这个颜值在韩国可是顶尖级别的」等。

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