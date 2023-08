朴宝剑活动后走路下班！脱掉皮衣露结实臂膀，连背影都在散发光芒

浑身自带光环说的就是朴宝剑吧? !

日前有网友在日本涩谷街头偶遇朴宝剑,他高挑的身型和帅气面孔惊艳了路人。 原来是朴宝剑刚刚结束CELINE的活动,他和工作人员悠闲地走在路上。

只见朴宝剑以全黑造型现身,将皮夹克脱下来拿在手上或半搭在肩上,结实臂膀一览无余,和温柔的颜值形成强烈对比。 他身上还背著斜挎包,时髦又有型。 朴宝剑身姿挺拔,即使走在街上都散发著强烈的明星光芒,让人一眼就能看到他。



Two lucky girls happened to meet Bogum at Shibuya today!

CR: 西红柿土豆&iiiuaba via XHS pic.twitter.com/0OeFTy5OUR