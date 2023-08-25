BTS 防弹少年团 V 在日本被人抓头发影片引发粉丝众怒！网：「场面真的好疯狂」

【影片】久违地见到了 V（金泰亨），粉丝们都相当热情且激动。

近期 BTS 防弹少年团 V 与朴宝剑一起前往日本参加了 CELINE 的全球品牌大使活动，却发生了令人不愉快的事件。

在活动结束 V 走出商店时，粉丝们一拥而上相当热情，周围的保安人员也努力保护著他的安全，但当 V 正准备上车前，却被一名粉丝抓头发，这惊险的一幕被捕捉到后，粉丝们看了也相当生气，情况严重更可能导致受伤。

当天活动的影片中，V 一开始到达现场时，就与粉丝们开心地互动。日本粉丝们也因此担心难过，希望 V 不要因为这个突发状况而对她们失望。

此外，V 将於9月8日发行个人专辑《Layover》，先行曲〈Love Me Again〉目前已进入了 Billboard 的 Hot 100 榜单，并拿下了音乐节目《M Countdown》的冠军一位。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻