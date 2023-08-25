朴寶劍活動後走路下班！脫掉皮衣露結實臂膀，連背影都在散發光芒

渾身自帶光環說的就是朴寶劍吧？ ！

日前有網友在日本澀谷街頭偶遇朴寶劍，他高挑的身型和帥氣面孔驚艷了路人。 原來是朴寶劍剛剛結束CELINE的活動，他和工作人員悠閒地走在路上。

只見朴寶劍以全黑造型現身，將皮夾克脫下來拿在手上或半搭在肩上，結實臂膀一覽無餘，和溫柔的顏值形成強烈對比。 他身上還背著斜挎包，時髦又有型。 朴寶劍身姿挺拔，即使走在街上都散發著強烈的明星光芒，讓人一眼就能看到他。



Two lucky girls happened to meet Bogum at Shibuya today!

CR: 西红柿土豆&iiiuaba via XHS pic.twitter.com/0OeFTy5OUR — (@Nikki_W_616) August 23, 2023

看了照片的粉絲和網友忍不住評論：「從背影開始就閃爍著藝人光彩」、「這種人才能當藝人啊」、「一眼就在人群中看到了他」、「連身材都那麼完美」、「帥爆了」、「怎麼越來越帥了」、「他這個顏值在韓國可是頂尖級別的」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞