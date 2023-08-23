BTS V 分享专辑灵感是女团 f(x)！因为很喜欢2013年的作品，所以才联系了闵熙珍帮忙制作新专～

一边期待著 V（金泰亨）的新专辑，一边怀念著 f(x) 的歌，闵熙珍制作人的实力是真的很厉害。

BTS 防弹少年团的成员 V 近期为《W Korea》拍摄一系列写真并接受了专访，他亲自曝光了自己找上闵熙珍代表合作的原因。



V 先是提到自己看著 BTS 成员们个人活动感到相当自豪且激动，在家都会追看他们的动态，没有错过任何事情，展现了满满的团魂。之后又开心地提到自己的首张solo专辑，能够让粉丝ARMY长时间看到自己的脸。

而被问到这次与ADOR闵熙珍代表的合作，V 说：「想展现出跟以往不同的新面貌，想和一个能最大限度地发挥我的情感的人一起制作这张专辑。我真的很喜欢 f(x) 的专辑《Pink Tape》。突然产生了这个想法，所以尝试联系了她。我们一起聊了很多，分享了许多想法，合作的过程感觉非常好，是个温暖的人。而我也是真心诚意地投入这张专辑。」



补充资讯：ADOR闵熙珍代表原本是担任SM娱乐的创意总监，负责过少女时代、SHINee、f(x)、EXO和Red Velvet等团体的品牌推广与专辑制作设计等事项，之后成立了HYBE旗下的子公司ADOR，并推出旗下第一个女团NewJeans，获得相当大的成功。所以这次与Ｖ的合作也让大家非常期待。



▼2013年f(x)的专辑《Pink Tape》中，主打歌《Rum Pum Pum Pum》（初智齿）MV：



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