【韩网热帖】RIIZE showcase中签者的ID们

近日有网友分享SM娱乐新男团RIIZE showcase中签者的ID列表，发现其中很多ID都带有SM前辈男团或其中成员的名字，例如tvxq、exo、nct、sehun、jaemin等等，甚至还出现了久违的名字「micky」。

韩国网友评论：

1. SM家族饭集结！

2. 不是新天地而是SM天地kkk

3. 全都是前辈们的粉丝

4. 传宗接代的爱（*내리사랑，指长辈对晚辈、父母对子女的爱）

5. 到底传了多少代啊kkk

6. C8这不就是我的追星史吗

7. 哇如果我有被抽中，神话就会挂在上面了

8. 这就是SM想要的光景kkk

9. Micky，希望您这次追星愉快

10. Micky kkkk换个ID吧

11. 本来就是这样呀，还没出道的团怎么会有那么多人气kk

12. 我也是SM家族饭，感觉这次也会买账RIIZE

出处：https://www.facebook.com/idolinews/posts/pfbid08GYBGHgLrQiTjK3CY9rJTYYoS8kdpUfbxUkAoK1P4g9YCakqZngYJTMUnPaBMvbil，https://theqoo.net/square/2900135353

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