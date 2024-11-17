【韩网热门】一起淋雨的人vs为你撑伞遮雨的人，到底要怎么选

台湾电视剧《想见你》不仅在本土十分火爆，也令无数韩国剧迷倾倒。

剧中有一场黄雨萱、李子维和莫俊杰一同在雨中奔跑的戏份，在后来的采访中女主角的扮演者柯佳嬿被问「一起淋雨的人和为你撑伞遮雨的人」要如何抉择，她回答：「以前的我可能会希望遇见一个为我撑伞的人，但是我现在会觉得能够陪你一起淋雨的人可能更难得吧。 」



상견니 배우들에게

같이 비를 맞아주는 사람 vs 비를 막아줄 사람

물어봤을 때 가연언니 답변이 너무 좋았어



과거의 저라면 비를 막아줄 사람을 선택했겠지만, 이젠 같이 비를 맞아주는 사람을 찾는게 더 어렵다고 생각해요 pic.twitter.com/jtiPE58vJU — (@humminggh) September 21, 2024

韩国网友评论：

1. 我选一起淋雨的人，现实中大家都知道撑伞的人更好，但明明可以不这么做，却依旧陪你淋雨，这对我来说就是爱

2. 一起淋雨的话会得到2名感冒人员

3. 一起淋雨一起解决要面对的问题

4. 撑伞的人，因为我很讨厌淋雨

5. 这样选的话似乎会无条件选择撑伞的人，但是留在你记忆里的却是那个一起淋雨的人

6. 一起淋雨的人，当你遇到困难的时候，能够陪在身边是一件很难的事情

7. 撑伞的人很可靠啊，我会感激他

8. 一起淋雨的人！撑伞的话，谁都会啊，但不是每一个人都会愿意陪你一起淋雨的

9. 和我一起淋雨对我来说就是为我撑伞

10. 撑伞挡雨的人可能会在台风、海啸来临时就跑了，但是陪我一起淋雨的那个人感觉无论何时都会陪在我身边

11. 光说浪漫的话肯定是淋雨的人，但是现实中更需要撑伞的人

12. 小时候我喜欢一起淋雨的人，但现在我更爱为我撑伞的人

13. 撑伞的话不就意味著替你淋雨？ 这可是更大的爱啊

14. 一起淋雨的人！我该淋的雨我会尽快自己解决，但淋雨的这段时间里你要陪在我身边

15. 撑伞，一起淋雨已经淋够了

16. 单方面为他人撑伞可能会引起对方不适吧，我选择一起淋雨

17. 我喜欢撑伞的人，如果为了寻找那把「伞」而四处奔波的话，那就更好了

18. 我和为我撑伞的人在一起了，因为我是一个需要别人为我撑伞的人，我需要沟通，而他也是一个懂得守护家庭的人

19. 快替我挡雨

20. 一起接受痛苦又是为了什么呢？？

21. 在一起淋雨之前就一起撑过伞的人

22. 如果对方在淋雨的话，我会陪著他一起淋雨，也会为他撑起一把伞，只是想告诉他你不是一个人

23. 一起淋雨又替你遮雨



24. 要如何遮风挡雨呢？ 那个人有这个能力吗？

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