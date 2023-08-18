李泳知遵守安俞真「剪短发」的约定！把头贴换成「具俊表发型」，结果蓝勾勾被撤回 XD
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李泳知遵守安俞真「剪短发」的约定！把头贴换成「具俊表发型」，结果蓝勾勾被撤回 XD

明星   2023年8月18日   星期五14:51   Yuan  

（封面图源：IG@_yujin_an、X@dokgodieinsaeng）

人气女团 IVE 为了参加《KCON LA 2023》，17日现身仁川机场。当天安俞真以短发亮相，立刻在网路上引发热烈讨论。

网友们纷纷表示：「太漂亮了！好适合」、「俞真真的好适合短发」、「我觉的短发更漂亮，清爽又单纯」、「果然漂亮的人做什么都漂亮」、「嘿嘿 终於实现心愿的短发」、「想和安俞真一起度过学生时代...」、「晕...以爲长发很棒呢，短发绝了」、「想剪得那么好看的话，要怎么剪呢」等等。
（图源：IG@_yujin_an）

安俞真曾在《Biong Biong地球娱乐室》模仿电视剧《咖啡王子一号店》中的高恩灿，对罗PD说：「我想剪头发，希望藉此机会说服公司。」表现出想要剪短发的意志。当时变装成电视剧《花样男子》具俊表的李泳知曾就说过：「如果俞真剪短头发的话，我会用这个发型（具俊表发型）生活下去。」当他看到安俞真的发型后先发文：「俞真啊，这是怎么回事？」之后又询问有没有人可以帮他P个具俊表发型，粉丝们也上传各种图（大家可以去看推特留言） XD
（图源：tvN《Biong Biong地球娱乐室》）

后来李泳知的推特换了头贴，结果...蓝勾勾却不见了，还通知得经过审核才会再出现，让她气得发文：「换头贴又收回蓝勾勾，真是要疯了。」泳知真的太可爱啦～！

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