李泳知遵守安俞真「剪短发」的约定！把头贴换成「具俊表发型」，结果蓝勾勾被撤回 XD

人气女团 IVE 为了参加《KCON LA 2023》，17日现身仁川机场。当天安俞真以短发亮相，立刻在网路上引发热烈讨论。

网友们纷纷表示：「太漂亮了！好适合」、「俞真真的好适合短发」、「我觉的短发更漂亮，清爽又单纯」、「果然漂亮的人做什么都漂亮」、「嘿嘿 终於实现心愿的短发」、「想和安俞真一起度过学生时代...」、「晕...以爲长发很棒呢，短发绝了」、「想剪得那么好看的话，要怎么剪呢」等等。



씨발얘들아 안유진 단발 존나귀여워

나지금 존나2004년이야

이런미친 pic.twitter.com/En4PbsZoSb — 초무 (@9_1_5_6_7) August 17, 2023

安俞真曾在《Biong Biong地球娱乐室》模仿电视剧《咖啡王子一号店》中的高恩灿，对罗PD说：「我想剪头发，希望藉此机会说服公司。」表现出想要剪短发的意志。当时变装成电视剧《花样男子》具俊表的李泳知曾就说过：「如果俞真剪短头发的话，我会用这个发型（具俊表发型）生活下去。」当他看到安俞真的发型后先发文：「俞真啊，这是怎么回事？」之后又询问有没有人可以帮他P个具俊表发型，粉丝们也上传各种图（大家可以去看推特留言） XD



유진아 이게 무슨 일이냐 pic.twitter.com/LIebXzG4T5 — 이영지 (@dokgodieinsaeng) August 17, 2023

后来李泳知的推特换了头贴，结果...蓝勾勾却不见了，还通知得经过审核才会再出现，让她气得发文：「换头贴又收回蓝勾勾，真是要疯了。」泳知真的太可爱啦～！

이거 프로필사진 바꾼다고 파란딱지 또 회수해감 미치겟네진짜 pic.twitter.com/0cNNlSSdGI — 이영지 (@dokgodieinsaeng) August 17, 2023

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