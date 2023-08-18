金世正10月15日以歌声相约台北见 本周六13：14 全面启售

出道七年，金世正终於要亲自推开这扇「门」，用歌声与全亚洲粉丝相见欢！最近在《驱魔面馆2》表现依旧抢眼的花路女孩金世正，除了即将推出的个人首张专辑，更要展开首次亚洲巡回演唱会【2023 KIM SEJEONG 1st CONCERT TOUR ‘The 门’】，台北站则确定要在10月15日於Zepp New Taipei开唱，门票於本周六13:14以实名制在KKTIX售票网站启售。

经过从《驱魔面馆》的驱魔少女都哈娜再到《社内相亲》与安孝燮大谈甜宠爱情的申夏莉，金世正在戏剧方面表现出色，在疫情期间以精湛演技深植人心，热爱唱歌的她也终於完成个人首张专辑「门」，并同时挑战11个都市的巡回演唱会计画，除了以专辑为主轴，或许也将会有令大家意想不到的歌曲出现。



演戏、主持、创作、舞蹈、歌唱都难不倒她，除了9月底将开始几乎是每周一场演唱会的密集行程，金世正最期待的莫过於能跟各地粉丝相见，从9月23、24日的首尔出发，接著前往香港、马尼拉、雅加达、台北、东京、新加坡、吉隆坡、曼谷、墨尔本、雪梨共11个城市；去年底她首度到东京举办见面会时，金世正透露很担心现场真的会有人来吗，直到听工作人员表示非常多人到场，才松了一口气，也因此这次亚洲巡回对她来说将是人生最大的挑战。虽然是演唱会，但金世正的福利并没有缺席，从全场Send-Off会、台湾场限定海报，再到可抽15人一组的大合照、亲笔签名明信片、亲笔签名拍立得，全场对号坐席，采实名制，本周六（19日）下午13:14在KKTIX售票网站全面启售。



【2023 KIM SEJEONG 1st CONCERT TOUR ‘The 门’ IN TAIPEI】

售票日期：2023年8月19日(周六)，13:14开卖

售票方式：实名制，KKTIX售票网站贩售

演出日期：2023年10月15日(周日)，18:00开演

演出地点：Zepp New Taipei (新北市新庄区新北大道四段3号8楼)

票价(NTD)：A区 $5,280 / B区 $4,680 / C区 $3,680 /身障区 $2,640 ，全场对号坐席。

※本活动采全场实名制，购票时须填具：

1.身分证件号码(含身分证、护照、居留证等由公部门所发之证件证号)

2.姓名(与所附证件号码一致之真实姓名)

入场时需持票并核对证件正本，如有不符，不得入场。



购票福利：

福利1

全场与KIM SEJEONG的Send-Off会。

福利2

台湾场限定海报：不限区域一人一票凭票兑换壹份

福利3

与KIM SEJEONG合照(15人/组)共300名：抽选A区210名，B区60名，C区30名。

福利4

亲笔签名明信片共100名：抽选A区70名，B区20名，C区10名。

福利5

亲笔签名拍立得共20名：抽选A区15名，B区5名。

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