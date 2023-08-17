宠粉丝第一名！IU穿著「棉花糖人偶装」去自己的展览，被偶遇后～她还掏卡让大家买周边！

IU为了纪念出道15周年，7月21日至8月20日将在首尔举办纪念展《순간,（Moment,）》。

IU在2018年10周年演唱会曾说过：「以这次巡演作为最后一次，决定了以后不会在唱《棉花糖》了，陪伴我们八～九年的棉花糖君们也要隐退了。」不过...近日棉花糖君竟然惊喜出现在15周年纪念展上。

有粉丝透露16日当天工作人员有点多，一开始觉得有点奇怪，而且大家都非常照顾棉花糖君。原来...当天的棉花糖君是IU本人装扮的，她穿著棉花糖君的衣服＆戴著头套在现场发放纪念品、玩游戏，后来IU也有拿下头套，和粉丝们聊天、拍照等。

17日凌晨，还有一位粉丝在网路上分享后记，他表示真的非常幸运，IU来的时候他正好就在展馆里面。他说：「一开始真的什么都不知道，还在听〈Ending Scene〉，然后突然和 IU 对视了，真的吓了一跳！」他提到和IU简单地说了几句话、拍了照，IU突然拿出银行卡让他买喜欢的周边，工作人员还说这是IU买的，果然是宠粉第一名啊！

아이유 미치겠다..

성수에서 하고있는 본인데뷔15주년 전시회에

마멜군 탈 쓰고 몰래 가서 팬들한테 스윽 말걸고 같이 사진찍어주고 엠디 사라고 카드까지 쥐어주셨댄다..

그리고 혼자 야무지게 엠디 키링 뽑기하고가심 ㅠㅠ pic.twitter.com/6PyLqtoSYy — 앗디 (@heyattidude) August 16, 2023

而IU目前在拍摄《我的大叔》金元锡导演与《山茶花开时》林尚春编剧的新剧《您辛苦了》，将与朴宝剑合作，剧情以「四季」形式讲述於1950年代济州岛出生的爱顺和关植一生的故事。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻