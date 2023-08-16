百集长剧《优雅的帝国》揭示韩娱圈秘密，韩智婉一人分饰两角的华丽复仇！

《优雅的帝国》以复仇为题材，同时透视娱乐圈光鲜背后的秘密，即将首播！

由《基督山小姐》导演朴基镐与 《Happy Sisters》 编剧韩英美携手打造，全新百集日日连续剧《优雅的帝国》已於「黄Viu煲剧平台」上架。该剧以竞争激烈的韩国娱乐公司为背景，讲述贫穷出身的申珠琼（韩智婉 饰）凭藉过人的才智和努力，成为业界一枝独秀的女强人，看似生活美满幸福，令人羡慕；事实上她的丈夫张基伦 （金镇佑 饰）因为出於自卑和妒忌而陷她於不义，更令她失去一切！此时，与珠琼外貌完全相同的女子徐希在（韩智婉 饰）突然现身，意外卷入两人关系乃至整个娱乐事业，各怀鬼胎的人们也逐步展开了优雅且势均力敌的复仇行动！



金镇佑打工还债捱出头

曾演出Viu Original原创韩剧《Again My Life》的金镇佑，今次在《优雅的帝国》饰演才貌双全的完美男人，不过现实中的他原来儿时家境与演艺之路并不如剧中富裕无忧，早年他曾在节目透露：「我的童年生活十分贫困，父亲欠下一身债务，当时每天需要打三份兼职来还债过活；我也曾经为了一部电影的配角而通过7次试镜考核，最后才成功被选上。」经过漫长的演技磨练，金镇佑终於在2019年荣获「KBS日日剧部门男子优秀演技奖」，也因而逐渐走入观众视线，踏上成功之路。



一周播五日 复仇同时搵真相

全新百集日日连续剧《优雅的帝国》以复仇为题材，同时透视娱乐圈光鲜背后的秘密，令人倍感期待；剧组更表示：「金镇佑和韩智婉将为观众带来一场惊心动魄且致命的复仇剧，引领观众一同寻找正义真相。」想第一时间追踪剧情发展，可於星期二至六下午到「黄Viu」紧贴进度；香港观众亦可免费收看Viu Original原创爱情悬疑韩剧《无用的谎言》，《恋人》、《等待了很久》、《奇迹的兄弟》和《陌生人》等人气韩剧。



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