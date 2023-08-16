Netflix《假面女郎》新人女主角终於亮相！网赞「和原著一模一样」，发布会太紧张获NANA暖心牵手

Netflix全新漫改剧《假面女郎》今日上午召开发布会，五位主演及导演全部出席，其中一直保密的女主演员李寒星是首次亮相。

《假面女郎（Mask Girl）》改编自同名惊悚网漫，讲述对外貌自卑的上班族「金貌美」，每天晚上用面具遮住脸后作为网络直播主进行活动，在此过程中卷入意想不到的事件后发生的故事。



剧中金貌美有整形前、整形后、中年三个阶段，外貌也发生过巨大改变，所以请来三位不同的演员饰演同一角色。 其中饰演整形后和中年版的NANA和高贤廷已通过预告片亮相，唯独「初始版」金貌美一直戴著面具，神秘十足。









今日发布会上，第三位金貌美的饰演者——李寒星（이한별）终於公开庐山真面目。 这部剧是是她的演员出道作，也是她第一次公开亮相。







拍照时三位主演的互动获得网友赞与：高贤廷请李寒星站在中间C位，李寒星作为晚辈新人十分紧张，NANA便主动牵起她的手紧紧握住、给她安慰与鼓励。



网友对於女主选角感到十分赞赏，纷纷惊呼李寒星的外形和漫画里的金貌美堪称一模一样：「完全是金貌美本美」「大发」「怪不得一直藏起来」「怎么回事，从原著里走出来的吗？」 「长得和我很像耶kk」「期待感上升」「NANA和新人演员不仅体型一致，连衣服都作了同样搭配」「和NANA牵著手的样子好令人感动」「选角真的太强，安宰洪也是和原著一模一样」。

网漫原著中的初始版金貌美：



此外，安宰弘饰演「周吾南」，暗恋金美、同样对外貌自卑的公司同事，与金貌美一起卷入意想不到的事件中。





廉惠兰饰演周吾南母亲「金庆子」，与丈夫离婚后一生只为儿子过活，在儿子失踪后整理好崩溃心情，开始追踪儿子的痕迹。





《假面女郎》将於8月18日（周五）通过Netflix独家公开，一共7集。



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