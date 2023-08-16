张东健高素荣光复节PO日本旅游照挨轰：「为何偏偏选今天？」 急删贴文道歉反招致更多不满

昨日是韩国纪念对日战争胜利的国定假日「光复节」，偏偏演员张东健一家去日本旅游、妻子高素荣还PO出多张游客打卡照片，引起韩网一片骂声。

高素荣15日在个人IG PO出多张家庭旅游照，背景可见日文菜单和日本商店、街头景观等，看起来是一家四口到日本旅行。 艺人分享旅游照本不是大事情，但偏偏昨天是光复节，高素荣的这一举动迅速在韩网引起批评。









韩网友：「同样用IG，别人在PO太极旗照片（韩国国旗），她呢？」 「又不是刚出道的新人，真不是故意的吗？」 「真的很没眼色」「好寒心」「忍一天再PO会生病吗」「带著小孩趁光复节去日本旅游，真是优秀的教育啊」「有钱的话先买个脑子吧」「前一天她PO日本旅游照时我还想该不会傻乎乎的第二天也继续PO吧，还真是傻乎乎」「该不会连今天是光复节都不知道吧？」 「五十多岁了还做这种事不羞愧吗」「身为公众人物，为何非要在光复节展示去日本旅游这件事呢？ 一定要去的话就低调点吧」「真是人以群分」。







有网友透露高素荣只有这一篇照片PO文一开始就关闭了留言区，但相关照片还是在网路论坛引起讨论，媒体也报道了舆论欠佳的状况，随后高素荣便删除了相关PO文。

不过，高素荣不发一言就删除照片的行为也引起指责，今日她终於在IG限动正式道歉：「抱歉在重要的日子给大家带去了不便。 虽然认知到之后已立即删除，但还是太晚了。 以后会更加慎重。」 这份道歉仍然引起指责，因为：IG限动过了24小时就会不见，作为韩国国民却不肯提及「光复节」三个字、只说是「重要的日子」，道歉文很短最后还加上emoji，显得十分轻浮。



此外，高素荣1972年出生、1992年出道，2010年与演员张东健结婚，现育有一子一女，上一部作品是2017年在KBS电视剧《完美的妻子》饰演女主角「沈在福」。



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