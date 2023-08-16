久违的笑脸！SEVENTEEN夫胜寛发长文公开近况照：感觉很快就能和大家见面了！

因为健康原因暂停活动的男团SEVENTEEN成员夫胜寛公开了近况。

16日胜寛通过weverse公开长文，他写道：「克拉们，最近好吗？ 好久不见了。 有很多话想说，好想念大家啊，克拉们也很好奇我过得怎样吧。 我有好好休息，好好恢复，似乎第一次体验到了什么是真正的休息，虽然之前也有短暂的休假，但像这样完全只想著自己，感受自己，为了前进而自我充电的时间真的还是第一次。」

胜寛继续表示：「对我而言，我真心感谢支持我、等待我的克拉们，同时也觉得很对不起大家，多亏了大家的应援，我真的在慢慢变好，产生了不久之后就能和大家见面的感觉。今天就说到这吧，以后再说，我还会来的，谢谢克拉们，晚安。PS：吃得好睡得好，肿得好，消肿得也好，不要为我担心喔。」



승관이 편지 보니까 너무 좋음너무 충분하고 차고 넘쳐 승관이가 승관이의 시간을 잘 보내길♡ 우리는 허그와 뽀뽀를 잔뜩 전합니다♡ pic.twitter.com/ZP1aJ7BhwK — 어이구 (@mybam_deepdeep) August 15, 2023

同时胜寛还公开了自己拍摄的天空、登山照片，似乎都在告诉粉丝们这段时间里他有在好好休息，努力康复，希望粉丝们不要替他担心。很快队友金珉奎留言回覆「真的好想你，我要亲你脸颊」！



이 새벽에 선물같이 와줘서 고마워. 네 안부가 궁금했지만 부담이 될까 차마 묻지 못했는데, 그 마음을 아는 듯 슬며시 편지 한 장을 놓고 가주니까 참 마음이 벅차다. 또, 쉼과 자기자신을 드디어 찾은 것 같아서 기뻐. 더 푹 오래 쉬어두 돼 승관아. 몸 아프지만 마, 그거면 돼. pic.twitter.com/6xEkUP2lZt — 이즐 (@Ezeul_2u) August 15, 2023

上个月，SEVENTEEN PLEDIS发布通知，称胜寛状态不佳，经过医生诊断需要静养，暂停了所有活动。 胜寛也因此缺席了7月下旬的SEVENTEEN演唱会，令粉丝们担心不已。 不过当天的演唱会上，有粉丝拍到胜寛现身，他自己也在IG上公开了在观众席观看队友演出的照片，而队友们也不时提及胜寛，并希望粉丝们一起为他加油打气，虽然没能一起站上舞台，13人却始终同在。



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