D.O.＆金宇彬＆李光洙＆金基邦拍摄罗PD新综艺！最新路透照曝光，网传是四人「农耕」真人秀！
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D.O.＆金宇彬＆李光洙＆金基邦拍摄罗PD新综艺！最新路透照曝光，网传是四人「农耕」真人秀！

韩剧   2023年8月14日   星期一17:19   Yuan  

（封面图源：SM娱乐、AM娱乐、King Kong娱乐、FL Ent）

D.O.（都敬秀）、金宇彬、李光洙、金基邦将拍摄罗PD的新综艺，消息一公开让许多粉丝都相当期待！

罗PD在7月时曾在直播透露：「新项目明天是首次拍摄，感觉会下雨，真让人担心，出大事了。会一点一点公开是什么样的拍摄，会在国内拍摄。因爲是第一次拍摄，所以都很紧张。」
（图源：YouTube@채널 십오야截图）

最新拍摄路透照近日也在网路上曝光，日前网路上还有消息流出该综艺讲述面对突然出现的土地，演艺界至亲四人辛苦农耕真人秀综艺，节目包含农耕和收获的内容，预计在10月拨出。要去当农夫了吗？如果是这样的话，好想快点看播出啊！

「赵寅成Family」又称「赵寅成至亲组」，是韩国娱乐圈知名的好友团体，成员包括车太铉、金宇彬、李光洙、林周焕、金基邦、宋仲基等，经常聚到赵寅成家中聊天，日前曾一起去日本旅行，在彼此拍摄新作品时送上餐车应援。
（图源：IG@juhwan__lim）

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