小樱花的超强记忆力！LE SSERAFIM Sakura在演唱会认出多位粉丝，还做出粉丝头像pose！

做小樱花的粉丝真的太幸福了啊！
LE SSERAFIM首次巡回演唱会《FLAME RISES》昨日在首尔举办第一场，一向以粉丝福利著称的Sakura再次展现超强记忆力，被多名粉丝的镜头记录下来！
一位日本粉丝在Twitter上PO影片，表示Sakura看到她之后做了兔子耳朵的手势，因为这位粉丝的Twitter昵称就是兔子：「谢谢你，我会永远爱你。 我爱她总是能找到粉丝，无论粉丝在多远的地方。」
宮脇咲良ちゃんに確定ファンサしてもらったうさぎポーズ...ありがとう、いつも大好き。どんな距離にいてもファンを見つけてくれるところが本当に愛情深くて好き pic.twitter.com/xHdfxpDk9j— (@egajyagatabetai) August 12, 2023
另一位粉丝Twitter昵称里有自己的生日，Sakura看到她后用口型对她说「生日快乐」：
she says happy birthday— センちゃん (@sakuchan_0812) August 12, 2023
230812#사쿠라#宮脇咲良 #SAKURA#르세라핌 #LE_SSERAFIM pic.twitter.com/h0JH254waC
还有一位日本粉丝PO影片说：「当我拜托时，她时隔7年第一次做了（这个动作）！」影片中Sakura先是对粉丝飞吻和打招呼，随后做出叉腰侧蹲的动作。 一开始有网友误解Sakura是认出粉丝、想起粉丝头像是这个动作所以做出来，细看原PO写的日文才知是有拜托，但在那么多歌迷中一一给出回应也已经超棒啊！
230812 FLAME RISES in SEOUL— はなみさき(유키노) (@sakuravirus) August 12, 2023
興奮のしすぎて画角荒ぶってますが、、お願いしたら7年ぶりにやってくれました！相変わらずの可愛さ
本当に大好きすぎる、、ありがとう#宮脇咲良 #사쿠라 #LE_SSERAFIM #르세라핌 #FLAME_RISES pic.twitter.com/vS0stM4mzx
不仅这一次，之前Sakura也有很多次在茫茫人海中认出粉丝的惊人事迹，例如认出结婚的粉丝於是做出戴婚戒的动作、发现自己的站姐后用口型说「谢谢」、认出过生日的粉丝后用日文说「祝贺」，令网友纷纷感慨：「如果是我，一辈子都不会脱粉」「把我的余生和存摺都献给她」「一定超感动啊」「难怪有很多core粉」「真的是天生当偶像的人」「全名是Sakura The Idol」「Sakura好像线上签售前也会去搜寻查看中签粉丝的Twitter，真的对粉丝很好」「完全是记忆力和不懈努力的组合」「对粉丝的态度堪称偶像圈第一」。
결혼한 팬 알아보고 결혼반지 제스쳐해주는 사쿠라— ㄹㄷ (@Tosaku39) March 18, 2023
직캠찍는 팬 알아보고 고마워 해주는 사쿠라
생일인 팬 알아보고 오메데토 해주는 사쿠라(new!) pic.twitter.com/XMMQhDIiOC
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