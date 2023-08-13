小樱花的超强记忆力！LE SSERAFIM Sakura在演唱会认出多位粉丝，还做出粉丝头像pose！

做小樱花的粉丝真的太幸福了啊！

LE SSERAFIM首次巡回演唱会《FLAME RISES》昨日在首尔举办第一场，一向以粉丝福利著称的Sakura再次展现超强记忆力，被多名粉丝的镜头记录下来！



一位日本粉丝在Twitter上PO影片，表示Sakura看到她之后做了兔子耳朵的手势，因为这位粉丝的Twitter昵称就是兔子：「谢谢你，我会永远爱你。 我爱她总是能找到粉丝，无论粉丝在多远的地方。」



另一位粉丝Twitter昵称里有自己的生日，Sakura看到她后用口型对她说「生日快乐」：



还有一位日本粉丝PO影片说：「当我拜托时，她时隔7年第一次做了（这个动作）！」影片中Sakura先是对粉丝飞吻和打招呼，随后做出叉腰侧蹲的动作。 一开始有网友误解Sakura是认出粉丝、想起粉丝头像是这个动作所以做出来，细看原PO写的日文才知是有拜托，但在那么多歌迷中一一给出回应也已经超棒啊！



不仅这一次，之前Sakura也有很多次在茫茫人海中认出粉丝的惊人事迹，例如认出结婚的粉丝於是做出戴婚戒的动作、发现自己的站姐后用口型说「谢谢」、认出过生日的粉丝后用日文说「祝贺」，令网友纷纷感慨：「如果是我，一辈子都不会脱粉」「把我的余生和存摺都献给她」「一定超感动啊」「难怪有很多core粉」「真的是天生当偶像的人」「全名是Sakura The Idol」「Sakura好像线上签售前也会去搜寻查看中签粉丝的Twitter，真的对粉丝很好」「完全是记忆力和不懈努力的组合」「对粉丝的态度堪称偶像圈第一」。



결혼한 팬 알아보고 결혼반지 제스쳐해주는 사쿠라

직캠찍는 팬 알아보고 고마워 해주는 사쿠라

생일인 팬 알아보고 오메데토 해주는 사쿠라(new!) pic.twitter.com/XMMQhDIiOC — ㄹㄷ (@Tosaku39) March 18, 2023

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