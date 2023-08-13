没做任何准备就去拍照！BTS V「素颜」拍摄SOLO专辑概念照，网友：「脸蛋太完美、状态真的很好」

BTS防弹少年团V将在9月8日发行SOLO专辑《Layover》，日前也先公开〈Love Me Again〉和〈Rainy Days〉的音源和MV。

V这次的个人专辑是与NewJeans的总制作人、ADOR代表闵熙珍合作。公开的23张概念照中，是在多个日常空间捕捉V的新面貌，每张照片的场所、服装、姿势、氛围等都不同，还包括在没有化妆的情况下拍摄的照片，吸引大家的视线。（更多照片：请点这）



而 V 日前通过 Weverse 直播分享幕后花絮，他说：「闵熙珍姐姐对我说『泰亨啊～你明天有时间吗？』。」 V 说了明天没有什么事，后来和闵熙珍约见面。他表示到了现场之后「这里喀擦喀擦～那里喀擦喀擦」，真的有点堂皇，服装场景什么都没有准备，就是最自然的状态。V 继续分享：「真的很享受，我不把那当作是拍摄，就当作是去郊游或是去哪里参观，玩著玩著照片就出来了，所以感觉也特别好，ARMY们应该也会很喜欢。」

아무런 준비도 없이

"태형이 여기서" 찰칵찰칵

"태형이 요기서" 찰칵찰칵 이어도 갓벽한 김태형이라 가능하다는것을 민희진누님은 이미 아시는거죠

민희진 누님이 "태형아 낼시간있어?"

"잠시 나와봐".. pic.twitter.com/NWRdSUEHCj — 운명 (@JaneJ89196851) August 11, 2023

这也让网友纷纷表示：「没准备就拍得这么好看」、「素颜的状态真的很好啊」、「但是真的拍得超好看」、「因为脸蛋太完美了」、「期待接下来的照片」、「最自然的状态拍出最好看的照片呢」、「不愧是世首帅」、「完美的脸蛋不需要准备」等等。

这次的专辑还和宠物犬 「煤炭」一起拍摄（MV里出现的是长得像煤炭的小狗，因爲无法一起去西班牙进行拍摄），V 还表示：「感觉得在 Naver 做一个主页了，名字是金煤炭，我已经和公司说过了，毕竟出道了嘛～」说不定之后就可以在 Naver 看到了 XD



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻