小櫻花的超強記憶力！LE SSERAFIM Sakura在演唱會認出多位粉絲，還做出粉絲頭像pose！

做小櫻花的粉絲真的太幸福了啊！
LE SSERAFIM首次巡迴演唱會《FLAME RISES》昨日在首爾舉辦第一場，一向以粉絲福利著稱的Sakura再次展現超強記憶力，被多名粉絲的鏡頭記錄下來！
一位日本粉絲在Twitter上PO影片，表示Sakura看到她之後做了兔子耳朵的手勢，因為這位粉絲的Twitter暱稱就是兔子：「謝謝妳，我會永遠愛妳。 我愛她總是能找到粉絲，無論粉絲在多遠的地方。」
宮脇咲良ちゃんに確定ファンサしてもらったうさぎポーズ...ありがとう、いつも大好き。どんな距離にいてもファンを見つけてくれるところが本当に愛情深くて好き pic.twitter.com/xHdfxpDk9j— (@egajyagatabetai) August 12, 2023
另一位粉絲Twitter暱稱裡有自己的生日，Sakura看到她後用口型對她說「生日快樂」：
she says happy birthday— センちゃん (@sakuchan_0812) August 12, 2023
230812#사쿠라#宮脇咲良 #SAKURA#르세라핌 #LE_SSERAFIM pic.twitter.com/h0JH254waC
還有一位日本粉絲PO影片說：「當我拜託時，她時隔7年第一次做了（這個動作）！」影片中Sakura先是對粉絲飛吻和打招呼，隨後做出叉腰側蹲的動作。 一開始有網友誤解Sakura是認出粉絲、想起粉絲頭像是這個動作所以做出來，細看原PO寫的日文才知是有拜託，但在那麼多歌迷中一一給出回應也已經超棒啊！
230812 FLAME RISES in SEOUL— はなみさき(유키노) (@sakuravirus) August 12, 2023
興奮のしすぎて画角荒ぶってますが、、お願いしたら7年ぶりにやってくれました！相変わらずの可愛さ
本当に大好きすぎる、、ありがとう#宮脇咲良 #사쿠라 #LE_SSERAFIM #르세라핌 #FLAME_RISES pic.twitter.com/vS0stM4mzx
不僅這一次，之前Sakura也有很多次在茫茫人海中認出粉絲的驚人事跡，例如認出結婚的粉絲於是做出戴婚戒的動作、發現自己的站姐後用口型說「謝謝」、認出過生日的粉絲後用日文說「祝賀」，令網友紛紛感慨：「如果是我，一輩子都不會脫粉」「把我的餘生和存摺都獻給她」「一定超感動啊」「難怪有很多core粉」「真的是天生當偶像的人」「全名是Sakura The Idol」「Sakura好像線上簽售前也會去搜尋查看中籤粉絲的Twitter，真的對粉絲很好」「完全是記憶力和不懈努力的組合」「對粉絲的態度堪稱偶像圈第一」。
결혼한 팬 알아보고 결혼반지 제스쳐해주는 사쿠라— ㄹㄷ (@Tosaku39) March 18, 2023
직캠찍는 팬 알아보고 고마워 해주는 사쿠라
생일인 팬 알아보고 오메데토 해주는 사쿠라(new!) pic.twitter.com/XMMQhDIiOC
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