小櫻花的超強記憶力！LE SSERAFIM Sakura在演唱會認出多位粉絲，還做出粉絲頭像pose！

做小櫻花的粉絲真的太幸福了啊！

LE SSERAFIM首次巡迴演唱會《FLAME RISES》昨日在首爾舉辦第一場，一向以粉絲福利著稱的Sakura再次展現超強記憶力，被多名粉絲的鏡頭記錄下來！



一位日本粉絲在Twitter上PO影片，表示Sakura看到她之後做了兔子耳朵的手勢，因為這位粉絲的Twitter暱稱就是兔子：「謝謝妳，我會永遠愛妳。 我愛她總是能找到粉絲，無論粉絲在多遠的地方。」



另一位粉絲Twitter暱稱裡有自己的生日，Sakura看到她後用口型對她說「生日快樂」：



還有一位日本粉絲PO影片說：「當我拜託時，她時隔7年第一次做了（這個動作）！」影片中Sakura先是對粉絲飛吻和打招呼，隨後做出叉腰側蹲的動作。 一開始有網友誤解Sakura是認出粉絲、想起粉絲頭像是這個動作所以做出來，細看原PO寫的日文才知是有拜託，但在那麼多歌迷中一一給出回應也已經超棒啊！



不僅這一次，之前Sakura也有很多次在茫茫人海中認出粉絲的驚人事跡，例如認出結婚的粉絲於是做出戴婚戒的動作、發現自己的站姐後用口型說「謝謝」、認出過生日的粉絲後用日文說「祝賀」，令網友紛紛感慨：「如果是我，一輩子都不會脫粉」「把我的餘生和存摺都獻給她」「一定超感動啊」「難怪有很多core粉」「真的是天生當偶像的人」「全名是Sakura The Idol」「Sakura好像線上簽售前也會去搜尋查看中籤粉絲的Twitter，真的對粉絲很好」「完全是記憶力和不懈努力的組合」「對粉絲的態度堪稱偶像圈第一」。



결혼한 팬 알아보고 결혼반지 제스쳐해주는 사쿠라

직캠찍는 팬 알아보고 고마워 해주는 사쿠라

생일인 팬 알아보고 오메데토 해주는 사쿠라(new!) pic.twitter.com/XMMQhDIiOC — ㄹㄷ (@Tosaku39) March 18, 2023

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