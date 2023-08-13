【韩网热帖】韩网友发文吐槽SM新男团RIIZE的直播：太让人失望了！ 现在选拔爱豆都不看脸了？

SM娱乐新男团 RIIZE 将於9月出道，7名成员日前均已公开。

RIIZE 团名中结合了意为「成长」的「Rise」和意为「实现」的「Realize」，蕴含了「一起成长，实现梦想的团队」的意义，7名成员分别是Shotaro、银皙、成灿、沅彬、升瀚、绍熙和Anton，他们将於9月4日正式出道和歌迷们见面。 RIIZE 是继2016年的 NCT 后，公司时隔七年推出的男爱豆团，同时也是继2020年的 aespa 后，时隔三年推出的爱豆团，同时也是在SM娱乐进入『SM 3.0』时代后推出的首组偶像团体。



日前 NATE PANN 上一篇文章称「RIIZE 的直播... 太让人失望了 ！大家都好会拍照，除了成灿以外」，这个话题随即引发了韩国网友的热烈讨论：



1.疯了疯了，绍熙还是要出道吗，脸皮真是比城墙还厚啊（绍熙旧照曝光，尚未成年就出入「猎艳酒吧」，还被数名同窗爆料是人品差劲的问题少年，抽烟喝酒、欺负同学）

2. 那些爆料又没有真凭实据，为什么大家这么相信啊

3. 一眼望去没有一个看得上的颜值

4. 最近选拔爱豆完全不看脸的吗？

5. 他们居然都开始拍广告了，果然SM法力无边

6. 这种颜值的话已经是长得帅的啊，是因为像这样聚在一起，拉近镜看起来有些虚化才这样，不比你们沉迷的那些男团的颜值高吗？？ 就不能客观对待他们吗

7. 成灿是右上方发型超级古怪的那个孩子， 我家崽子长这样好吗.. 这个发型真心没救了

8. 马脸和人工脸还真多

9. 有些留言真可笑，直播我看了一大半，除了1、2个人之外，其他人都很帅啊，尤其是Anton，笑起来时太好看了，垂直入坑

10. aespa出道前也是各种黑料满天飞，大家都嚷嚷著要抵制，结果不还是大爆了嘛，SM怎么可能开除他啊

11. 我觉得他们是最近男团中长得最好的，大家不要乱批评

12. 等他们都出道了，你们很快就会入坑

13. 为什么最近的男团都有一股浓浓的IG网红男的风格呢？ 虚势满满，根本没有新人那种清澈、热情和真挚的感觉，完全看不到，讨厌

14. 网传最帅的成员沅彬去哪了，我怎么找不到

15. 网友太过分了，完全就是在贬低他们，不能说他们不帅，只能说没达到大家的期待值，但是因为有绍熙，让我对整团无任何好感

16. RIIZE话题性真高，我还以为是女团呢

17. 没有EXO和NCT那种让人一看就知道谁是颜值担当的成员

18. 总之，不管是SM的男团还是SM的女团都会被网友狠狠批判，从现在开始他们要走红了

原讨论网址：https://pann.nate.com/talk/370702977#replyArea

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