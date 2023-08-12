「野兽男团」2PM不仅迎来出道15周年的演唱会！还将完整体出演佑荣固定主持的《洪金铜钱》

上一次 2PM 出演《认识的哥哥》引发一阵热烈讨论，时隔两年又要完整体出演综艺节目啦！真的是团魂满满～，大家是不是很期待呢？

根据韩媒 OSEN 今早的独家报导，从二代活跃至今的人气男团 2PM 将六人完整体出演 KBS2 综艺节目《洪金铜钱》。



报导指出 2PM 成员们已在昨天於首尔汝矣岛 KBS 新大楼完成了综艺节目《洪金铜钱》的录制。《洪金铜钱》是成员张佑荣固定主持的一档节目，成员们也为了庆祝出道15周年，以完整体形式团魂满满的出演。这也是 2PM 继《认识的哥哥》后，时隔两年再次以完整体的形式出演综艺。



▼回味一下 2PM 出演《认识的哥哥》时的开场串烧组曲表演：



录制当天，Jun. K、Nichkhun、玉泽演、张佑荣、李俊昊、黄灿盛夸耀著成员之间长达了15年的坚固情谊，此前，俊昊曾与佑荣电话连线，以声音形式特别出演，泽演也在新剧播出前出演过。由 2PM 完整体出演的这一期《洪金铜钱》，预计是在8月31日的晚间20:30播出。



另外，2PM计划在9月9～10日举行的15周年纪念演唱会《It's 2PM》，在预售开始后很快就被抢购一空，10月7～8日也将前往东京举办。



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