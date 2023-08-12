「恋爱战线无异常」海恩♥贤圭戴情侣对戒→点赞IG！CP粉丝：请你俩在高尺小巨蛋举行婚礼～

《换乘恋爱2》播出史上最成功的CP成海恩和郑贤圭，即使节目已经结束多时，他俩的一举一动仍然牵动了无数网友和观众的心，看到他们有在好好恋爱，让不少CP粉们感到欣慰。

10日，郑贤圭更新了个人IG，表示：「想吃美食#减肥#吃播#美食店」，并公开了近况照。 照片中他坐在计程车后排，一手抓著座椅靠背，一手比剪刀手，歪头看向镜头。 很快成海恩就来给男友的新照点赞了。 不过大众关心的是郑贤圭右手食指上的戒指，最近公开的照片里他经常戴著这枚戒指出镜。



於此同时成海恩近况照中，她的左手食指上也戴著同款戒指，因此大家都猜测这是两人的情侣对戒。



成海恩和郑贤圭是《换乘恋爱2》中人气最火爆的一对嘉宾，前期海恩因对前男友念念不忘，经常被镜头拍到爆哭，脆弱模样惹人心疼。 直到郑贤圭的出场，年下的他积极向姊姊发起爱情攻势，最终赢得了海恩的心，在最后一期节目中两人牵手成功。 节目播出后，成海恩和郑贤圭也有好好交往， 前不久第二届青龙电视剧大赏中，两人被路人抓拍到手牵手下班，感情十分甜蜜。



今年28岁的成海恩曾经是一名空姐，现在是模特兼YouTube博主，IG粉丝书已超百万人。 而郑贤圭则是现实中的「妈朋儿」，25岁的他拥有韩国和美国双重国籍，目前就读於韩国顶级学府首尔大学，并开了一家超人气咖啡厅。

看到两人有在享受爱情，CP粉和网友忍不住留言：「这种隐隐约约展露爱情的方式反尔更让CP粉疯狂」、「从不高调秀恩爱，但是处处都有对方的影子」、「请幸福一辈子吧」、「你俩结婚的话，请一定要在高尺小巨蛋举行婚礼」等。

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