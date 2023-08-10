《恋人》李多寅忠於爱情完全是本色演出！南宫珉暌违十年再战古装，伙拍安恩真乱世谈情

韩国视帝南宫珉暌违十年，以古装剧强势回归！

由《黑色太阳》导演金成容和《逆贼：偷百姓的盗贼》编剧黄真英联手打造，实力男神南宫珉伙拍安恩真、李学周和李多寅主演的古装爱情剧《恋人》已於日前开播了！

《恋人》以丙子年的朝鲜为背景，讲述自称不婚主义的的神秘男子李长贤（南宫珉饰）经历两次婚姻失败后，无法对任何事物付出真心；某天他遇见了对爱情充满憧憬的「恋爱脑」女神柳吉彩（安恩真饰），竟打开了意想不到的命运之门！《恋人》将围绕二人闪电般陷入爱情后的古装罗曼史，以及描写百姓在战乱中展现出坚毅不屈的精神。



贵为韩剧界的收视一哥，近年南宫珉主打重质不重量，以一年一剧的节奏推出作品，令观众期待倍增；《恋人》也是他自《龟岩许浚》后，时隔十年再度主演的史剧，难怪早在剧集开播前便成为关注焦点！谈到久未接拍古装，南宫珉坦言在语气、氛围和动作都觉得有点陌生，所以在塑造角色个性和外貌上，下了不少苦功；他也透露「李长贤」的设定非常神秘：「他是一个神秘、让人摸不透的人物，最初拿到剧本时，一方面觉得剧情很有趣，我也觉得故事结构非常好！作为参与拍摄的演员，我非常期待这部作品。」



剧中饰演柳吉彩（安恩真饰）闺密「景恩爱」的李多寅，早前下嫁「国民弟弟」李升基而被推向舆论的风口浪尖，当时小俩口不畏外界争议、相约厮守终身；无独有偶，剧中景恩爱即使面对战祸，仍深爱著未婚夫南延俊（李学周饰），让不少网民笑指李多寅根本是「本色演出」，成功为剧集增添话题。



古装韩剧《恋人》将分为part 1&2各播出十集，part 1逢星期五、六在「黄Viu煲剧平台」上架。

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