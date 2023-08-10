来听现场的「杨花大桥」！Zion.T宣布9/9来台举办SOLO CONCERT！

粉丝可望亲耳听到韩系最强的音乐大神Zion.T献唱「杨花大桥」了！在南韩，只要讲到「杨花大桥」这首歌，堪称无人不知、无人不晓，以儿子视角，仅用简单易懂的词句，便传递深厚情感的国民好歌，也蔓延至世界各地歌迷的心，纷纷对创作鬼才Zion.T赞叹不已，不光如此，他无数的作品也受到歌迷与乐评人喜爱，而Zion.T也正式宣布，将在9/9来台举办「2023 Zion.T SOLO TAIPEI CONCERT」！

原本早在4/15便有机会来台SOLO CONCERT的他，因当时无法克服的因素导致宣布延后，让Zion.T难掩与歌迷失约的遗憾，由於他的行程相当紧凑，加上又是各大歌手争相邀约合作的制作人之一，因此再次拍案档期可谓相当难得，不过终於确认在9/9（六）开唱后，让他十分开心与感谢所有工作团队努力，除了已经准备好很棒的歌曲及表演舞台外，Zion.T也对所有歌迷提出邀请：，「大家一定要来我的演唱会，期待能和你们度过美好时间！我也想看看大家！」。



除了爱吃火锅，对在地美食印象甚好的Zion.T，之前曾表示，透过歌迷与相关网路介绍，得知除了鸡排、珍奶、芒果冰与凤梨酥外，这次来台北，其实还有很多值得品尝的必吃佳肴不能错过，因此希望大家能推荐给他「隐藏版美食」，看来这位赫赫有名的音乐大神，私下也是个可爱的小吃货！Zion.T第三度来台开唱，并订於9/9（六）於新庄宏汇广场「ZEPP NEW TAIPEI」举办「2023 Zion.T SOLO TAIPEI CONCERT」。





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