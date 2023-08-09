罗PD亲自下厨！做「爱心便当」送给朴叙俊，深情透露感谢他的4大原因！

罗PD真是闲不住！之前综艺里看著朴叙俊做了那么多期食物，这次终於轮到他为朴叙俊下厨了XD

罗PD昨日通过YT频道公开影片《报恩之神-因为感谢叙俊》，表示平时很少有机会对朴叙俊和郑有美等人表达感谢，所以决定先从朴叙俊开始送上礼物，企划关键就是：不论表达谢意还是制作便当，都要非常「露骨」！



罗PD一大早7点钟和金大柱作家分工合作制作便当，还在米饭里用豌豆摆了一颗爱心XD没有事前通知朴叙俊就亲自开车送到坡州摄影基地，在待机室墙上贴了几个大字：「朴叙俊，因为感谢你。」 当然给工作人员也准备了100份特别订制的小蛋糕！

朴叙俊见到罗PD十分惊喜，听闻有便当后盲猜他是不是用豌豆摆了爱心，被罗PD淡定否认：「很老土耶，干嘛这样！」结果揭开盖子果然没猜错XD朴叙俊：「抱歉，可是完全没有脱离预料啊！」





罗PD总结了感谢朴叙俊的几大原因，第一个是《三时三餐-山村篇》差两天开拍时原定嘉宾突然不能来，临时打电话给朴叙俊求救。 当时朴叙俊爽快答应出演，罗PD：「叙俊啊，哥的余生都为你而活。」 这次朴叙俊透露当时其实在拍《梨泰院Class》，只是刚好拍摄日程不冲突，所以就过来了。 罗PD立即感动地喂他一块鸡蛋卷XD



第二次拜托朴叙俊是《暑假》拍第一期，当时他在拍《DREAM》，前一天拍戏时嗓子还吼哑了。 对於不知道是什么的节目也痛快出演，朴叙俊说自己从不计较这些，因为重视的是缘分。 罗PD眼神越来越深情~



第三个感谢朴叙俊的原因是在《尹食堂2》后推荐崔宇植过来，当时他发来超长看不到终点的简讯、说崔宇植是合适人选，结果崔宇植果然带来了和之前不同的色彩。

第四个感谢朴叙俊的原因就是他不管多忙都会帮忙拍摄ppl广告，虽然他谦虚地说：「其实我也很享受，觉得很有趣。」



罗PD听完他介绍新作《水泥乌托邦》《京城生物》后觉得太帅气了，得为他打造一个窝囊的综艺。 金大柱：「不是说好来感谢的吗！」XD



因为休息时间只有1小时，罗PD看著朴叙俊吃完便当就匆匆离开，让人很期待他要做什么窝囊节目给朴叙俊啊XD



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