LE SSERAFIM首个巡回演唱会香港场的门票半小时内火速售罄！惊喜宣布加开一场

韩国新生代人气女团LE SSERAFIM将於本月为其首个巡回演唱会2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES’ 揭开序幕，率先於韩国首尔公演，其后再造访日本、香港、印尼及曼谷等地。

香港场演出门票於今天上午10 时开始公开发售，乐迷反应非常热烈，所有门票仅於半小时内即被抢购一空，足见LE SSERAFIM的超强人气！

为响应庞大需求，主办单位宣布将加开一场，大家万勿错过！2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES’ IN HONG KONG加场演出将於10月1日（星期日）晚上8时举行，门票则将於8月14日（星期一）上午10时起於Cityline（购票热线: (852) 2111-5333 / 网上购票: www.cityline.com）发售。



LE SSERAFIM是由韩国娱乐公司HYBE旗下Source Music推出的五人女子组合，成员包括SAKURA、金采源、许允眞、KAZUHA和洪恩采。出道仅一年即创下纪录，打入Billboard 200大专辑榜首十位，成为历史上最快打破此纪录的K-POP女团；旋律和舞蹈同样街知巷闻的〈UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)〉横扫多个音源榜单，而成员亦同时活跃於多个综艺节目与时尚品牌活动，人气席卷全球！2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES’ IN HONG KONG 详情如下：演出日期：2023年9月30日（星期六）及10月1日（星期日）演出时间：晚上8时地点：亚洲国际博览馆10号展馆举行票价：港币$1,799 (VIP Package)、$1,199、$699、$499门票售价 (*全坐位)

粉丝福利：

港币 $1,799 (VIP Package)可参加Sound Check Party、得到VIP纪念卡牌及挂绳

港币 $1,199得到海报

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