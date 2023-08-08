姜栋元不当黑祭司改当神棍驱魔人！《千博士驱魔研究所：雪景的秘密》9月中秋档期在韩上映

神秘奇幻电影《千博士驱魔研究所：雪景的秘密》9月确定在韩国上映，也在今日公开了海报以及预告内容，姜栋元本次变身为一位不相信有鬼的假驱魔师，真正撞鬼的时候他该怎么办？

《千博士驱魔研究所：雪景的秘密》描述一位自称为「千博士」的驱魔师，其实是一位骗人的神棍，因为他根本不相信有鬼，假驱魔师姜栋元以舌灿莲花的话术以及华丽的挥刀假动作，散发独特魅力。预告片中帅气的姜栋元把客户唬得一愣一愣的，直到新委托人李絮的出现，似乎发生了他也无法解释的事件，有趣又奇幻的剧情内容令人好奇。



假神棍千博士还有一名驱魔助手技术担当，由李东辉饰演，他们两人加上新的委托人李絮，将一同见证真正的灵异事件，来路不明的鬼魂会怕千博士的花拳绣腿吗？看起来众多鬼魂将与千博士势不两立，加上其他华丽阵容《寄生上流》的地下室夫妻李姃垠、朴明勋再度同框，许峻豪也在预告中短暂登场，本作《千博士驱魔研究所：雪景的秘密》即将在中秋节大放异彩。



《千博士驱魔研究所：雪景的秘密》剧情将描述一位不相信世界上有鬼，但却拥有惊人洞察力的假驱魔师「千博士」，与新委托人将一起经历前所未有的体验。由姜栋元、李东辉、李絮、童星朴素怡共同演出，也是《寄生上流》《分手的决心》《魔鬼对决》等作品中担任助理导演的金成植首度执导的作品。预计中秋档期在韩上映。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻