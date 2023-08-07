《欢迎来到王之国》卢秘书安世河为本部长辟谣：「李俊昊与润娥没谈恋爱！」

演员安世河一直是一位相当称职的搞笑绿叶，近来他在《欢迎来到王之国》的表现也很出色，最可爱的是他「护主心切」，就连拍摄完毕之后的访谈也向媒体说明「李俊昊与润娥真的没有谈恋爱」，替剧中本部长特别说明。

安世河在刚刚终演的《欢迎来到王之国》中饰演与李俊昊同时进公司而成为患难之交（？）的卢秘书，而在终演感想的访谈中他也表示光看李俊昊与润娥两人在彩排的时候频频讨论的样子，就知道这部戏的收视率一定会冲高，两人也早已熟识，关系很不错，拍摄起来也很自在，默契与火花真的太棒了。





关於李俊昊与润娥之前被传出正在热恋中，随著电视剧的圆满结局更令观众们敲碗原地交往，安世河更进一步表示「两人没有在交往」，所以当这消息传出来时，两人也像若无其事一样的应对，安世河还补了一句「我们「六结义」（剧中一同出游泰国的润娥与两位室友＋李俊昊＋安世河＋空姐的男伴）感情很好的！」



安世河表示这次出演的《欢迎来到王之国》是他第一次为了「化妆」去参与试镜，为了演出本部长的好朋友，试镜前他就透过运动减肥了3公斤，想让自己看起来更年轻，而且在剧中他需要时常穿上西装，所以减重了8、9公斤，甚至连眼镜都有讲究，实习时期戴的是旧款眼镜，之后他担任秘书时则是有更换，为了展现在具元身边更干练的样子。



其实在演出《欢迎来到王之国》之前，大家有好一段时间没看到安世河，原来他感觉自己有了职业倦怠，休息了8、9个月才再度演出，不过看到这次的剧本后觉得心情开朗了起来，以这个角色播出之后也获得满多朋友们的喜爱，让他感到很开心，连SNS中都有外国人来留言，安世河说虽然看不懂但是留言中还有爱心。



安世河也表示自己明年还会二刷一次《欢迎来到王之国》，也欢迎观众们届时也一起重温这个令人舒服又能感到幸福的作品。



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