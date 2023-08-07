[好片推荐]《水泥乌托邦：末日浩劫》天灾与人祸哪一个可怕！当团体失序时我们该如何自处…

[无雷] 《水泥乌托邦：末日浩劫》即将在8月10日在台上映，剧情描述因强震而成为一片废墟的首尔，依旧屹立不摇的「皇宫公寓」中，住民们为了生存而展开一连串的计划与行动。

帅气男神朴叙俊一登场，脸上与身上挂满了伤痕，从他的阳台视线望出，首尔竟成一片废墟。片中并未追究大灾难到底是怎么发生的，重要的是在孤立无援的时期，人与人之间在个人以及群体上所产生的矛盾与冲突。这一群「皇宫公寓」的居民，在一次又一次的选择交叉口，都造成了他们意想不到的后果。



在一个群体中想要建立秩序，最重要的就是一位睿智的领导者。除了具有领导能力，也必须统合来自大家的意见，虽然我们都知道「少数服从多数」，虽然决定了团体前进的方向，但团体中若有些个体心中所有怀疑或是矛盾，应该阳奉阴违？还是放弃自己的想法？



在这一个末日的设定之下，受难者应该人人平等，但是当眼前的情况可能造成个人利益的损害时，想法就可能会变得不一样。在超级寒冷的天气中，食物与空间已经有限，还大方收留别人？但把他们赶走，等於也是要他们放弃生存机会，两难的抉择将在片中不断上演，他们的选择没有对错，但不同选择却会造成截然不同的后果。



朴宝英与朴叙俊在片中饰演一对新婚夫妻，公务员与护士的组合，原本感情很好的两人，在这样的特殊状况下逐渐展现出不一样的想法，几乎快要造成夫妻失和。而李秉宪在众星拱月下成了铁血领导人，带领大家重整环境更寻找开发新物资，看似称职的领导者，却也随著他不为人知的秘密被揭发而剧情出现反转。



其实《水泥乌托邦：末日浩劫》这样的末日状况也暗喻著人与人之间的相处，既得利益者是否愿意伸出援手，或是当你突然成为求援者时，又是什么想法？脱离了你身处的团体，竟有著不一样的新天地！在一个团体中成为少数，也不代表你的想法有错误，因为也可能你在另一团体就成为多数。人心的矛盾与自私，就是《水泥乌托邦：末日浩劫》的最大看点。8月10日全台上映。



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