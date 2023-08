《PEAK TIME》「另外一半TOP6」BAE173、TEAM 24:00、DKB要来台湾开唱啦！

韩国男团竞演节目《PEAK TIME》在台湾拥有一批忠实观众,各团在节目过后也掳获不少台湾粉丝。

上个月15日,TOP6其中三团VANNER、SEVENUS与M.O.N.T来到台湾台北,开启PEAK TIME TOP6演唱会「YOUR TIME」世界巡回演出序幕,原订的晚间场次在开卖当下没多久便售罄,后来宣布加开下午场,‎两场都让三个团体感受到台湾粉丝满满的热情‎。



而对《PEAK TIME》整个节目的粉丝而言有遗憾之处,因为缺了另外三团TEAM 24:00、DKB和BAE173,TOP6演唱会拉来台湾硬生生变成「半TOP6演唱会」让不少粉丝哀号,甚至猜测主办单位是否因团体人数太多而估量成本太高,选择将表演团体砍半。虽主办单位不同,前几天甫公布的澳门场也只有一半,SEVENUS、TEAM 24:00与BAE173。



PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN MACAU



Show Date: 3rd September 2023







Public Sale: From 12:00 p.m., 9th Aug 2023 (Wed)

「Broadway Macau」 - https://t.co/zl0lHmj2tz#PeakTime pic.twitter.com/tQitr0TfMa