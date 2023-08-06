《PEAK TIME》「另外一半TOP6」BAE173、TEAM 24:00、DKB要来台湾开唱啦！

韩国男团竞演节目《PEAK TIME》在台湾拥有一批忠实观众，各团在节目过后也掳获不少台湾粉丝。

上个月15日，TOP6其中三团VANNER、SEVENUS与M.O.N.T来到台湾台北，开启PEAK TIME TOP6演唱会「YOUR TIME」世界巡回演出序幕，原订的晚间场次在开卖当下没多久便售罄，后来宣布加开下午场，‎两场都让三个团体感受到台湾粉丝满满的热情‎。



而对《PEAK TIME》整个节目的粉丝而言有遗憾之处，因为缺了另外三团TEAM 24:00、DKB和BAE173，TOP6演唱会拉来台湾硬生生变成「半TOP6演唱会」让不少粉丝哀号，甚至猜测主办单位是否因团体人数太多而估量成本太高，选择将表演团体砍半。虽主办单位不同，前几天甫公布的澳门场也只有一半，SEVENUS、TEAM 24:00与BAE173。



PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN MACAU



Show Date: 3rd September 2023







Public Sale: From 12:00 p.m., 9th Aug 2023 (Wed)

「Broadway Macau」 - https://t.co/zl0lHmj2tz#PeakTime pic.twitter.com/tQitr0TfMa — Kulture Entertainment (@kulture210) August 1, 2023

没想到，台湾主办单位华艺娱乐稍早突然投下惊喜，宣布原本没来的三团TEAM 24:00、DKB和BAE173要来了！虽然仍有人感叹没能聚齐TOP6，或觉得分两批开演唱会是在抢钱，但大部分粉丝仍相当兴奋、摩拳擦掌准备抢票。

文末附上全体TOP6推出的专属歌曲〈Your Time〉，以及近期回归的SEVENUS主打歌歌曲〈Wonder Land〉，与前阵子回归又要以改版回归的DKB歌曲〈I Need Love〉‎，VANNER也即将在月底回归：



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