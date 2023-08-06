《鸡不可失》《证人》编导打造爱情喜剧《绝对味觉情人》柳海真搭配金喜善默契好到脱稿演出

年度爱情喜剧《绝对味觉情人》由《鸡不可失》导演担纲编剧，携手《证人》导演李翰打造，集结《机密同盟2》柳海真、《还有明天》金喜善、《完美的车先生》车仁杓、《机密同盟2》陈善圭、《酒鬼都市女人们》韩善伙等华丽阵容，还有青龙影帝郑雨盛和《紧急迫降》任时完共同惊喜参演，邀观众一起大谈甜蜜恋爱！《绝对味觉情人》8月25日在台上映！
《绝对味觉情人》故事叙述天生拥有敏锐味觉的零食研究员治浩（柳海真 饰），只活在自己世界，不过当他遇上积极正向的日英（金喜善 饰）后，开始了解人生的新滋味。加上厚脸皮又不懂事的哥哥锡浩、自恋的零食公司社长炳勋、失控且过度投入的恩淑彻底踏进治浩的人生，让治浩原本一成不变的平凡生活，开始天翻地覆！《绝对味觉情人》最大的看点莫过於是柳海真首度挑战的爱情喜剧，而对於选择参演本作的原因，柳海真表示：「本作的剧本非常有趣，而在我看过李翰导演之前的作品《格斗骄阳》后，就一直很想和他合作，这次也拍得很开心！」而对於请柳海真参演本作的原因，李翰导演表示：「柳海真是所有的韩国导演都想合作一次的演员，虽然本作是爱情喜剧，但也蕴含了能令人产生共鸣的哀愁内容，我认为柳海真是位能均衡表现出喜怒哀乐的演员，因此很想和他合作这部电影！」李翰导演还强调：「若看了这部电影，一定会爱上柳海真！」足见导演想将柳海真打造成「爱情喜剧之王」的决心！
另外，对於首度和金喜善合作的感想，柳海真表示：「拍摄过程很快乐，是很幸福的时光！这次在诠释『治浩』这个角色时，将重点放在他遇见『日英』后产生变化的过程。我在读剧本时，就很希望由金喜善来饰演『日英』这个角色，觉得她十分适合这个角色，后来对戏时心想自己的感觉果然没错！」金喜善在本作中饰演客服中心的职员「日英」，她表示自己是柳海真的粉丝，这次能在柳海真的首部爱情喜剧中扮演女主角让她感到十分荣幸，她还透露：「在我进剧组的第一天，原本当天没有戏份的柳海真还特地到拍摄现场为她加油，第二天拍摄通话场面时，柳海真还亲自到现场跟我对台词，让我从拍摄初期就感到很幸福、甜蜜！」
《绝对味觉情人》是柳海真与金喜善首度合作的电影，柳海真透露为了和金喜善培养演技默契，两人常常见面、聊天，他说：「我们所饰演的角色是喜欢彼此原来面貌的人物，因此必须展现出拥有许多共通点的模样。一直在思考该怎么做才能和金喜善变得亲近，於是就常常见面聊天，拥有许多互相交流的时间，所以才能一起完成许多很棒的场面！」另外，金喜善还分享拍摄时印象深刻的事，她说：「有时即使导演喊『卡』了，海真哥和我若有想即兴演出剧本上没有的内容，就会获得导演的允许后再拍一次，这让我感到十分有趣！」金喜善透露她和柳海真在本作中有许多甜蜜场面，她认为若私下不亲近的话，对戏时就会有限制，因此在拍摄甜蜜场面前都会尽量多聊天。《绝对味觉情人》8月25日在台上映！
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