俞利亲手写出中文名字却写错这个字！自曝在休息室与工作人员玩盲猜凤梨酥！「每个品牌都难不倒我」

少女时代正欢庆出道16年，而俞利也在8月6日晚间於台北与1700位台湾SONE们见面，一登场她穿上粉色流苏装饰的背心献唱「Into You」，让全场粉丝们陷入疯狂尖叫，望著一片粉红手灯灯海，也让台上的俞利相当感动。

俞利用标准的中文问候大家：「大家过得好吗？我很想你们了！」许久没有来台的她，表示台湾之所以可爱是因为充满了她与SONE们的珍贵回忆，俞利也难忘之前曾在台逛夜市，除了邻近的台北101，她也许愿去高雄、宜兰等台北以外的地区玩玩。更透露等等活动结束后，可能会到鼎泰丰吃她想念的美味小笼包。



在「重写俞利的个人档案」环节中，俞利正确地用中文写出了自己的名字，连笔划都是正确的，让粉丝们为她大声鼓掌，不过她想在后面加上「谢谢」两字，却不小心写成了「射」，在主持人协助下她也赶紧加上了部首。自画像的部分俞利则把自己画成少女漫画中的主角，有著一双水汪汪大眼睛，脸型的部分她更表示，因为最近胖了一点，所以应该要画大一点，引发全场大笑。



俞利表示每次来台，SONE总是送上许多应援的食物，今日也吃了大家送的凤梨酥与珍珠奶茶。特别透露刚刚在后台时，还与工作人员一起玩「盲猜凤梨酥」，就是随便拿一个吃并且分辨出是哪一品牌，俞利说自己不参加竞赛，因为根本难不倒她，多亏了SONE的应援，她对於各凤梨酥品牌的口感早已非常熟悉。不过她自豪的却是「盲喝分辨雪碧或可乐」，连续猜中五次，比所有工作人员都厉害。



跨足戏剧演出成绩也非常出色的俞利，选不出自己最爱的角色，因为她表示每个角色都相当专注投入，每个都各具特色也都很喜欢，未来可能想挑战一下《我的少女时代》这样的纯情角色，或是武打动作戏码，总之尚未尝试过的都希望有机会能够演出看看。



俞利超厉害完成绕口令的考验，因为音调对外国人来说非常困难，不过她的中文程度非常棒！但其他夜市游戏的惩罚桥段竟然让她喝到了沙士，她感觉口味很像韩国肚子痛的时候喝的药品！她也戴上许多准备好的道具，让粉丝们捕捉她特殊的可爱造型！最后她更与粉丝们大合照，约定要一辈子永远一起走下去唷!



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