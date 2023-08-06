《PEAK TIME》「另外一半TOP6」BAE173、TEAM 24:00、DKB要來台灣開唱啦！

韓國男團競演節目《PEAK TIME》在台灣擁有一批忠實觀眾，各團在節目過後也擄獲不少台灣粉絲。

上個月15日，TOP6其中三團VANNER、SEVENUS與M.O.N.T來到台灣台北，開啟PEAK TIME TOP6演唱會「YOUR TIME」世界巡迴演出序幕，原訂的晚間場次在開賣當下沒多久便售罄，後來宣布加開下午場，‎兩場都讓三個團體感受到台灣粉絲滿滿的熱情‎。



而對《PEAK TIME》整個節目的粉絲而言有遺憾之處，因為缺了另外三團TEAM 24:00、DKB和BAE173，TOP6演唱會拉來台灣硬生生變成「半TOP6演唱會」讓不少粉絲哀號，甚至猜測主辦單位是否因團體人數太多而估量成本太高，選擇將表演團體砍半。雖主辦單位不同，前幾天甫公布的澳門場也只有一半，SEVENUS、TEAM 24:00與BAE173。



PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN MACAU



Show Date: 3rd September 2023







Public Sale: From 12:00 p.m., 9th Aug 2023 (Wed)

「Broadway Macau」 - https://t.co/zl0lHmj2tz#PeakTime pic.twitter.com/tQitr0TfMa — Kulture Entertainment (@kulture210) August 1, 2023

沒想到，台灣主辦單位華藝娛樂稍早突然投下驚喜，宣布原本沒來的三團TEAM 24:00、DKB和BAE173要來了！雖然仍有人感嘆沒能聚齊TOP6，或覺得分兩批開演唱會是在搶錢，但大部分粉絲仍相當興奮、摩拳擦掌準備搶票。

文末附上全體TOP6推出的專屬歌曲〈Your Time〉，以及近期回歸的SEVENUS主打歌歌曲〈Wonder Land〉，與前陣子回歸又要以改版回歸的DKB歌曲〈I Need Love〉‎，VANNER也即將在月底回歸：



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