丁海寅10月7日即将来台与粉丝欢庆出道10周年! 努力控管饮食中

迎接出道十周年，丁海寅不忘台湾粉丝的热情，确定要在10月7日晚间7点在台北国际会议中心举办「THE 10TH SEASON」见面会，相隔四年再度登台办见面会，除了与久违的粉丝共享欢乐时光，爱吃肉的丁海寅透露最近因为要准备见面会，对於食物严格控管，表示「真的吃了很多青菜！」



2014年出道，2018年因《经常请吃饭的漂亮姐姐》人气爆升，近十年来更获得许多演技相关奖项，对於出道十周年的感想，丁海寅表示「自己每天都很努力，因为每天都是独一无二的」，丁海寅对於当时能接拍《经常请吃饭的漂亮姐姐》，至今仍是抱著无限感激，虽然已经过了五年但还是描述「好像一场梦」，他也表示现在回想起来，自己有如拨云见日般的看到自己的本质，才得以继续在演艺圈努力。



近期在《D.P：逃兵追缉令2》第二季续演二等兵安俊浩，面对更多逃兵以及更多艰难的任务，丁海寅吐露心声，因为这部影集受到海内外更多观众的注目，最重要的是不要让看本剧的人的觉得自己是在浪费时间，所以希望能做到不只是自己满意自己的演技，而是要让看的人也可以获得满足。他也笑说拍第一季时确实有种再度入伍的感觉，这次再拍第二季，则有种「想赶快退伍、拜托让我赶快退伍」的感觉。



而为了准备见面会，丁海寅最近则是暂时忍痛放弃最爱吃的肉，为了管理体态吃了许多蔬菜水果，这次见面会从上月22日的首尔出发，除了亚洲的马尼拉、香港、雅加达、日本、台北、曼谷、新加坡之外，11月还要前进纽约、洛杉矶、温哥华、多伦多等城市，成为2023年首位横跨太平洋举办见面会的韩国男星；至於迎接出道十周年有何目标，他期望自己能够「不要生病，以健康的身体为下一个今天做好准备。」展现出身为艺人的高规格自律。丁海寅「2023 JUNG HAE IN FAN MEETING IN TAIPEI 『THE 10TH SEASON』」将於10月7日星期六晚间7点在台北国际会议中心举行，8月20日（日）中午12点於ibon售票系统全面启售。

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