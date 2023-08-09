《D.P.: 逃兵追缉令2》评价两极化！具教焕淡然看待：「欣赏作品是观众们的事〜」

演员具教焕在《D.P.：逃兵追缉令2》中依旧承袭第一季的疯疯表现，与不苟言笑的丁海寅搭配起来，增添不少趣味。而对於内容公开后观众对於本季剧情有两极化的不同评价，具教焕则是淡然处之。

在2021年的《D.P.逃兵追缉令》将军队中发生的许多不平等待遇描述得相当细腻，更是引发了观众们的共鸣，除此之外也有因为各种不同私人原因而逃离了军队的逃兵，播出后获得高度评价。不过在本季《D.P.：逃兵追缉令2》的重点，除了同样要追回逃兵以外，更想揭发军中的不正之风，并向第一季结尾所说的，必须试图做出改变。因此在剧情重点上与第一季有所不同。



具教焕在两季的初登场都是相当令人期待的，为还在迷茫中的丁海寅指引方向，他总是不按牌理出牌，给观众带来意外趣味看点。具教焕自己也表示，在第一季的韩浩烈还有著幻想的一面，不过第二季则是非常现实，他更感觉内心的压抑终於爆发。具教焕更觉得《D.P.：逃兵追缉令》其实是「安俊浩的成长故事」，大家可以比对第一季的片头结尾，丁海寅凝望镜头即将入伍的表情，到第二季最后与石峰相遇后的表情，非常不一样。而他所饰演的韩浩烈，则是制造出安俊浩表情的重要人物。



具教焕也希望自己的演出给观众们带来快感，他也觉得一个好的故事只要在观众们观赏时感到愉快有趣就可以了，更提到剧中也有不少有趣的笑点。被问到终演感想，具教焕则表示这可能要过一段时间才能有体会，沉淀之后想起自己当时的心情等等，不过拍摄电影或电视剧都一样，就像写著一本秘密日记，现在的自己看到播出时，会想起当时的自己有过什么样的情绪，再度面对当时的自己，旁人无法体会。



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