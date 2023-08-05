继张圣圭，金在中也搞错INFINITE和TEEN TOP成员！受伤的又有成种和Niel XD

还记得张圣圭和INFINITE圣圭（金圣圭）在网路综艺《Workman》的爆笑对话吗？张圣圭一连搞错TEEN TOP Niel、INFINITE L和成种，金圣圭淡定的纠正他笑翻网友们！而近日又有其他艺人搞错了INFINITE和TEEN TOP成员了，那人还是爱豆前辈金在中！

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金在中的YouTube网路综艺《在朋友》最新一集「K-POP粉丝大团结！柠檬糖与嘴唇妖精遇见了Visual Shock」，一看就是NFINITE成种、TEEN TOP Niel和金在中的见面，不过提示虽然那么明显了，金在中仍然搞混XD。

金在中开场看了两位朋友的介绍，一看到「柠檬糖」和「嘴唇妖精」就笑出来，能大致喊得出来「柠檬糖」的名台词「忧郁的时候当然就要柠檬糖」*，即便从未见过对方，而「嘴唇妖精」他记得是四姐的偶像，还说因为四姐的关系看遍了「嘴唇妖精」的影片，最后顺利讲出两个人分别是成种和Niel，却以为两人都是INFINITE成员！（*按：原台词为「想很多的时候当然就要柠檬糖」）。



尴尬的时刻来了，先出来的人是Niel，工作人员再次问在中Niel的团名，在中便慌了：「团体……不是INFINITE吗？」成种出来才暂时打破尴尬，但Niel仍愣在一旁。当在中和两人共同打招呼并发问：「你们团体是什么？」是成种替Niel回答「TEEN TOP」，在中一听糗到不敢看当事人了，Niel则一个人张大嘴不知所措，多亏成种不断开口当和事佬化解尴尬，场面爆笑不已XDD。



虽然把Niel误认为INFINITE成员，但在中强调四姐是他的超级粉丝，当场打电话给四姐。在中先对姐姐卖关子要她讲出最爱的偶像，由於前面的发生的事，Niel还担心姐姐会讲出其他人的名字，幸好姐姐喊了Niel又喊了TEEN TOP，更说TEEN TOP是她永远的偶像。搞笑的是，挂电话时在中对姐姐说了谢谢，字幕调皮的写上「谢谢（帮我处理问题）」XDD。



不过！问题根本没有结束！后续在中开始料理时，成种聊到INFINITE要开演唱会了，在中还问：「TEEN TOP？INFINITE演唱会为什么要来了？」成种马上知道在中又搞不清楚了：「我是INFINITE他是TEEN TOP，你以为我是TEEN TOP的吗？不是唱了〈Be Mine〉吗？我要回家了，留他一个人！」



在中尴尬到再次躲起来的，等大家都冷静过后认真问了一句：「那你们为什么一起来？」结果三个人面面相觑都不知道为什么，这短暂的冷场又成了一个笑点。

▼完整此集《在朋友》！



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